"Семейный" комитет ВР назначил трех глав подкомитетов
Комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма создал три подкомитета.
Соответствующее решение принято на организационном заседании комитета, сообщает веб-сайт Верховной Рады Украины.
Как подчеркнул на заседании председатель комитета Артур Палатный (фракция «УДАР»), все предметы в компетенции комитета - государственная политика в сфере семейно-брачных отношений, государственная политика содействия становлению института семьи, помощи семьям с детьми, защита беспризорных детей, государственная молодежная политика, государственная политика о поддержке физической культуры, спорта, туризма, курортов и рекреационной деятельности – «имеют большое значение для обеспечения устойчивого развития украинского общества». По его словам, уровень поддержки государством детей и молодежи, сферы физической культуры и спорта, обеспечения формирования здорового образа жизни детей и молодежи, эффективность использования ресурсов, которые выделяются государством на реализацию этих направлений, определяет будущее Украины в ближайшей и отдаленной перспективе.
По мнению членов комитета, необходимо ускорить утверждение государственных программ оздоровления и отдыха детей, развития государственных предприятий "Международный детский центр "Артек" и "Украинский детский центр "Молодая гвардия", которые в соответствии с требованиями действующих нормативных документов предполагалось утвердить еще в 2009 году. "В 2011 году истек предыдущий срок действия Государственной программы развития физической культуры и спорта, а проект следующей программы даже не представлен на рассмотрение правительства", - отмечалось во время заседания.
Народные депутаты также приняли решение об образовании трех подкомитетов:
по вопросам молодежной политики, семьи и детства, председателем которого избран Николай Жук (фракция Партии регионов);
по вопросам физической культуры и спорта, председателем которого избран Сергей Топалов (фракция КПУ);
по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности, председателем которого избран Иван Бушко (фракция Партии регионов).
Всего в составе Комитета - 9 депутатов, включая председателя, первого заместителя (Эльбрус Тедеев, ПР) двух замов председателя (Алекандр Присяжнюк, КПУ и Виталий Данилов, "Батькивщина") и секретаря (Игорь Янкив, "Свобода").