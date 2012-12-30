"Семейный" комитет ВР назначил трех глав подкомитетов

Соответствующее решение принято на организационном заседании комитета, сообщает веб-сайт Верховной Рады Украины.

Как подчеркнул на заседании председатель комитета Артур Палатный (фракция «УДАР»), все предметы в компетенции комитета - государственная политика в сфере семейно-брачных отношений, государственная политика содействия становлению института семьи, помощи семьям с детьми, защита беспризорных детей, государственная молодежная политика, государственная политика о поддержке физической культуры, спорта, туризма, курортов и рекреационной деятельности – «имеют большое значение для обеспечения устойчивого развития украинского общества». По его словам, уровень поддержки государством детей и молодежи, сферы физической культуры и спорта, обеспечения формирования здорового образа жизни детей и молодежи, эффективность использования ресурсов, которые выделяются государством на реализацию этих направлений, определяет будущее Украины в ближайшей и отдаленной перспективе.

По мнению членов комитета, необходимо ускорить утверждение государственных программ оздоровления и отдыха детей, развития государственных предприятий "Международный детский центр "Артек" и "Украинский детский центр "Молодая гвардия", которые в соответствии с требованиями действующих нормативных документов предполагалось утвердить еще в 2009 году. "В 2011 году истек предыдущий срок действия Государственной программы развития физической культуры и спорта, а проект следующей программы даже не представлен на рассмотрение правительства", - отмечалось во время заседания.

Народные депутаты также приняли решение об образовании трех подкомитетов:

по вопросам молодежной политики, семьи и детства, председателем которого избран Николай Жук (фракция Партии регионов);

по вопросам физической культуры и спорта, председателем которого избран Сергей Топалов (фракция КПУ);

по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности, председателем которого избран Иван Бушко (фракция Партии регионов).

Всего в составе Комитета - 9 депутатов, включая председателя, первого заместителя (Эльбрус Тедеев, ПР) двух замов председателя (Алекандр Присяжнюк, КПУ и Виталий Данилов, "Батькивщина") и секретаря (Игорь Янкив, "Свобода").