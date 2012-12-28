В ПР жалуются, что нардепы ненавидят друг-друга
16:55, 28 декабря 2012Политика
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Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Юрий Шаповалов заявляет, что в зале Верховной Рады Украины «царит дух ненависти».
Юрій Шаповалов критикует коллег / Фото Pentagon.in.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кременчуге.
По словам Ю.Шаповалова, неприятно, когда люди друг-друга оскорбляют и даже бьют.
«В зале царит дух ненависти. Нардепы друг-друга ненавидят. Я не понимаю, как созидать в такой ситуации!?»,- сказал Ю.Шаповалов.
Он также раскритиковал действия депутатов, которые штурмуют трибуну и оскорбляют коллег.
«Мы своими действиями стали посмешищами для всего мира»,- сказал Ю.Шаповалов.
Ю.Шаповалов был избран в ВР седьмого созыва избран по мажоритарному округу №146 (Кременчуг, Полтавская обл).
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