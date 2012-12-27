Эксперты определили главные проблемы Украины следующего года

Главной тенденцией в политической жизни страны в 2013 году эксперты назвали ухудшение экономической ситуации, девальвацию гривни (12 упоминаний), появление нового правительства, близкого к “семье”, (10 упоминаний) и обострение противостояния в парламенте (8 упоминаний).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса “Год 2012 в оценках экспертов”, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, которые были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Также эксперты прогнозируют увеличение уровня конфликтности в обществе, обострение борьбы в контексте выборов Президента Украины 2015 года и снижение уровня демократии и свободы слова (эти три тенденции набрали по 6 упоминаний).

Кроме того, по мнению экспертов, в 2013 году будет продолжение политических преследований многочисленных оппонентов власти (4 упоминания), изменение курса государства на евразийский (4 упоминания), выборы городского головы Киева, которые станут репетицией президентских выборов 2015 года (3 упоминания), вероятная активизация бывшего главы Администрации Президента Виктора Медведчука (2 упоминания), попытки внесения изменений в Конституцию Украины (2 упоминания).

На вопрос: “Какие тенденции, какие события вы предвидите в международных отношениях Украины в 2013 году?” 14 экспертов ответили, что будет «борьба между Соглашением об ассоциации с ЕС и Таможенным союзом».

Вместе с тем подписание Соглашения об ассоциации с ЕС набрало 12 упоминаний, возможное новое обострение отношений и давление России (9 упоминаний), дальнейшая изоляция представителей украинской власти со стороны Европы (8 упоминаний), вступление Украины в Таможенный союз (6 упоминаний), снижение инвестиционного климата (2 упоминания).

Опрос проводился 19-25 декабря 2012 года. Всего было опрошено 50 экспертов.