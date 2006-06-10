БЮТ, «Наша Украина» и СПУ приостановили переговоры о создании коалиции

Переговоры по созданию коалиции между БЮТ, «Нашей Украиной» и Соцпартией приостановлены из-за категорической позиции социалистов относительно должности спикера.

«Можно констатировать, что сегодняшний очередной раунд переговоров закончился ничем», - сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ.

"Социалисты категорически настаивают исключительно на одной позиции – спикере Александре МОРОЗЕ. "Наша Украина" настаивает на принципах, которые заложены в коалиционном соглашении – признании результатов выборов по очерёдному и последовательному распределению должностей согласно результатам выборов и исключению из перечня распределения тех должностей, которые являются компетенцией Президента», - сказала она.

«Переговоры приостановлены из-за категорической позиции социалистов», - констатировала Т.МОКРИДИ.

По ее словам, от "Нашей Украины" в переговорах принимали участие Юрий ЕХАНУРОВ, Роман БЕССМЕРТНЫЙ и Роман ЗВАРИЧ, от БЮТ – Юлия ТИМОШЕНКО и Александр ТУРЧИНОВ, от СПУ – Александр МОРОЗ и Василий ЦУШКО.