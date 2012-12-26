Суд по делу Пукача уже завтра может уйти принимать приговор

Печерский районный суд Киева уже завтра, 27 декабря, может удалиться в совещательную комнату для принятия приговора бывшему начальнику Департамента разведки и внешнего наблюдения МВД Алексею Пукачу, который обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

”Это очень реалистично, что суд завтра удалится в совещательную комнату для написания приговора”, - сказала она, напомнив, что завтра по определенной судом процедуре судебного следствия должны состояться дебаты между участниками процесса и последнее слово подсудимого.

По словам В.Теличенко, завтра также должен стать известным, какой срок наказания для А.Пукача будет просить государственное обвинение.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.