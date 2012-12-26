Добкин на 99% знает, кто будет президентом «Металлиста»
Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин опровергает слухи о том, что президентом футбольного клуба «Металлист» станет сын Президента Украины, бизнесмен Александр Янукович.
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге М.Добкин отметил, что президентом харьковского футбольного клуба вероятнее всего станет бизнесмен Сергей Курченко.
«Я фамилию и имя Александра Януковича на эту должность слышу исключительно от вас. Возможно, у вас есть какая-то инсайдерская, известная только вам информация. Мне она неизвестна. Насколько мне известно, на 99% президентом клуба станет Сергей Курченко, который вчера сделал заявление о развитии команды. На официальном сайте футбольного клуба «Металлист» изложил свое видение будущего «Металлиста», который, наверное, сделает все, что он сказал, в том числе доведет до логического завершения приобретение стадиона «Металлист», - сказал М.Добкин.
Губернатор также выразил благодарность прежнему президенту ФК «Металлист» Александру Ярославскому за сделанный им вклад в развитие клуба.
«Александр Ярославский сделал очень много для развития харьковского футбола. Я, кроме слов благодарности, ничего не могу сказать в адрес этого человека за его вклад в наш родной любимый футбольный клуб. Очень жаль, что он принял такое быстрое и поспешное решение», - заметил М.Добкин.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковского областного совета.
20 декабря президент ФК «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.
21 декабря М.Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, заявил о том, что он не исключает возможности продажи стадиона «Металлист» частному лицу.
24 декабря, А.Ярославский заявил, что сложил с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передал обязательства по его финансированию другому инвестору.
В этот же день сайт футбольного клуба сообщил, что достигнута договоренность с группой компаний «ГазУкраина», главным бенефициаром которой является Сергей Курченко, о приобретении ФК «Металлист» у А.Ярославского.
В то же время ряд харьковских СМИ сообщили о том, что претендентом на должность президента ФК «Металлист» является один из сыновей Президента Украины Виктора Януковича.
Справка УНИАН. Харьковский ФК "Металлист" - созданный в декабре 1925 году при коллективе Харьковского паровозостроительного завода (сейчас «Завод имени Малышева»).
ФК "Металлист" на данное время играет в Украинской футбольной Премьер-лиге. Обладатель Кубка СССР; шестикратный бронзовый призер чемпионата Украины; финалист Кубка СССР и Кубка Украины.