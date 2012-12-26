Добкин на 99% знает, кто будет президентом «Металлиста»

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге М.Добкин отметил, что президентом харьковского футбольного клуба вероятнее всего станет бизнесмен Сергей Курченко.

«Я фамилию и имя Александра Януковича на эту должность слышу исключительно от вас. Возможно, у вас есть какая-то инсайдерская, известная только вам информация. Мне она неизвестна. Насколько мне известно, на 99% президентом клуба станет Сергей Курченко, который вчера сделал заявление о развитии команды. На официальном сайте футбольного клуба «Металлист» изложил свое видение будущего «Металлиста», который, наверное, сделает все, что он сказал, в том числе доведет до логического завершения приобретение стадиона «Металлист», - сказал М.Добкин.

Губернатор также выразил благодарность прежнему президенту ФК «Металлист» Александру Ярославскому за сделанный им вклад в развитие клуба.

«Александр Ярославский сделал очень много для развития харьковского футбола. Я, кроме слов благодарности, ничего не могу сказать в адрес этого человека за его вклад в наш родной любимый футбольный клуб. Очень жаль, что он принял такое быстрое и поспешное решение», - заметил М.Добкин.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковского областного совета.

20 декабря президент ФК «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.

21 декабря М.Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, заявил о том, что он не исключает возможности продажи стадиона «Металлист» частному лицу.

24 декабря, А.Ярославский заявил, что сложил с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передал обязательства по его финансированию другому инвестору.

В этот же день сайт футбольного клуба сообщил, что достигнута договоренность с группой компаний «ГазУкраина», главным бенефициаром которой является Сергей Курченко, о приобретении ФК «Металлист» у А.Ярославского.

В то же время ряд харьковских СМИ сообщили о том, что претендентом на должность президента ФК «Металлист» является один из сыновей Президента Украины Виктора Януковича.

Справка УНИАН. Харьковский ФК "Металлист" - созданный в декабре 1925 году при коллективе Харьковского паровозостроительного завода (сейчас «Завод имени Малышева»).

ФК "Металлист" на данное время играет в Украинской футбольной Премьер-лиге. Обладатель Кубка СССР; шестикратный бронзовый призер чемпионата Украины; финалист Кубка СССР и Кубка Украины.