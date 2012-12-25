Аваков говорит, что Яценюк собирался сдать мандат из-за Табаловых

Народный депутат Украины Арсен Аваков (фракция "Батькивщина") утверждает, что председатель фракции Арсений Яценюк готов был отказаться от депутатского мандата из-за истории с Александром и Андреем Табаловыми, отказавшимися войти в состав "Батькивщины".

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Об этом А.Аваков сообщил в интервью интернет-изданию lb.ua.

"Я не стану пересказывать то, что говорил Арсений Петрович (Яценюк), выступая перед фракцией, отмечу одно: он был абсолютно искренен, не пытался избежать ответственности. Напротив, признавал ошибку; говорил, что его действительно предупреждали о повышенных рисках относительно этих двоих. Повторюсь, Яценюк акцентировал, что примет любое решение коллег, что готов отказаться от возможности возглавить фракцию и даже сложить мандат", - сказал А.Аваков.

По его мнению, сейчас многие пытаются дискредитировать оппозицию из-за двух депутатов, изменивших свою позицию. "Вы рассуждаете в логике наших оппонентов, которые нашли в перечне из ста, допустим, человек одного-двух "неблагонадежных" и пытаются на этом спекулировать – выстраивать атаку. Конечно, дискредитация оппозиции в целом - через всю эту историю - была бы для них более чем выгодна. Думаю даже, что такая комбинация планировалась. Любой ценой", - добавил он.

"Может, я сейчас крамолу скажу, но, как по мне, то, что произошло с Табаловыми в следующие несколько дней, - лучшая профилактика и предупреждение потенциальным "тушкам". Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы, сидя в зале и глядя на происходившее с Табаловыми, потом и самому превратиться в "тушку", - считает А.Аваков.

Как сообщал УНИАН, Андрей и Александр Табаловы были избраны от партии «Батькивщина», однако отказались вступить в ее фракцию. В частности, отец Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№ 49), а сын Андрей Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе № 99 в Кировограде.

11 декабря Объединенная оппозиция "Батькивщина" потребовала от Табаловых сложить депутатские мандаты. Такое требование связано с тем, что эти депутаты не вошли во фракцию «Батькивщина» и тем самым нарушили присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

12 декабря оппозиция не допустила Табаловых к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва, когда депутаты принесли присягу. Однако позже председатель временного президиума ВР Владимир Литвин заявил, что Табаловы таки принесли присягу.

Оппозиция настаивает, что Табаловы не являются народными депутатами, поскольку не принесли присягу.