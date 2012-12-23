Возле Гостиного двора повредили автомобиль Бригинца, который блокировал вход
Неизвестные повредили автомобиль народного депутата Бригинца возле Гостиного двора в Киеве.
Утром неизвестные лица повредили автомобиль народного депутата Украины Александра Бригинца, который вчера был установлен на входе в Гостиный двор в Киеве.
Об этом депутата проинформировали активисты-защитники Гостиного двора, сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца.
Они же зафиксировали происшествие на видео, которое вскоре появится в Интернете, прибавили в пресс-службе.
А.Бригинец выехал на место происшествия.
«Как мне рассказали активисты, в автомобиле сломали дверцы и попробовали завести двигатель. После неудачных попыток сдвинуть автомобиль с места, взломщики подцепили грузовик другим автомобелем-КамАЗом – с номером АІ 08 84АА и отодвинули мое авто, разблокировав вход», - отметил депутат.
Он сообщил, что уже обратился в милицию и прокуратуру по поводу неправомерных действий относительно взлома и проникновения в собственность народного депутата.
«У меня не вызывает сомнения, что это были нанятыми застройщиками Гостиного двора люди, но в этом разберется милиция и прокуратура, к которым я обратился по поводу неправомерных действий относительно взлома и проникновения в собственность народного депутата Украины», - сказал А.Бригинец.
В пресс-службе также прибавили, что «банда лиц, которые закрыли лицо масками, пытаются препятствовать попытке вернуть авто Бригинца на место».
Как сообщалось, в Киеве возобновилось противостояние застройщиков и активистов, выступающих против реконструкции Гостиного двора.
По словам защитников здания, ночью 19 декабря в Гостиный двор ворвались неизвестные в черной форме и вытолкали часть активистов, находившися внутри, на улицу. Кроме того, противники реконструкции здания заявили, что нападающие применили слезоточивый газ и спецсредства, которые разрешены для использования только сотрудникам правоохранительных органов.
По словам потерпевших, милиция не предприняла никаких действий в отношении нападающих
Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора.
Киевсовет в этом году разрешил предприятию «Укрреставрация» реконструкцию Гостиного двора и перестройку его под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.
В ответ на такие планы власти киевские активисты начали акцию протеста. Они жили возле Гостиного двора несколько месяцев.
Создание очередного торгового центра, тем более в здании исторической достопримечательности, киевляне считают нецелесообразным.