Возле Гостиного двора повредили автомобиль Бригинца, который блокировал вход

Утром неизвестные лица повредили автомобиль народного депутата Украины Александра Бригинца, который вчера был установлен на входе в Гостиный двор в Киеве.

Об этом депутата проинформировали активисты-защитники Гостиного двора, сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца.

Они же зафиксировали происшествие на видео, которое вскоре появится в Интернете, прибавили в пресс-службе.

А.Бригинец выехал на место происшествия.

«Как мне рассказали активисты, в автомобиле сломали дверцы и попробовали завести двигатель. После неудачных попыток сдвинуть автомобиль с места, взломщики подцепили грузовик другим автомобелем-КамАЗом – с номером АІ 08 84АА и отодвинули мое авто, разблокировав вход», - отметил депутат.

Он сообщил, что уже обратился в милицию и прокуратуру по поводу неправомерных действий относительно взлома и проникновения в собственность народного депутата.

«У меня не вызывает сомнения, что это были нанятыми застройщиками Гостиного двора люди, но в этом разберется милиция и прокуратура, к которым я обратился по поводу неправомерных действий относительно взлома и проникновения в собственность народного депутата Украины», - сказал А.Бригинец.

В пресс-службе также прибавили, что «банда лиц, которые закрыли лицо масками, пытаются препятствовать попытке вернуть авто Бригинца на место».

Как сообщалось, в Киеве возобновилось противостояние застройщиков и активистов, выступающих против реконструкции Гостиного двора.

По словам защитников здания, ночью 19 декабря в Гостиный двор ворвались неизвестные в черной форме и вытолкали часть активистов, находившися внутри, на улицу. Кроме того, противники реконструкции здания заявили, что нападающие применили слезоточивый газ и спецсредства, которые разрешены для использования только сотрудникам правоохранительных органов.

По словам потерпевших, милиция не предприняла никаких действий в отношении нападающих

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора.

Киевсовет в этом году разрешил предприятию «Укрреставрация» реконструкцию Гостиного двора и перестройку его под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на такие планы власти киевские активисты начали акцию протеста. Они жили возле Гостиного двора несколько месяцев.

Создание очередного торгового центра, тем более в здании исторической достопримечательности, киевляне считают нецелесообразным.