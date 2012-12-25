В Раде создали еще два межфракционных объединения и одну группу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

По его словам, депутаты создали межфракционную группу «Галичина», которую возглавил Роман Чернега (фракция партии «УДАР»).

Также в парламенте создано межфракционное объединение «Равные возможности», которое возглавили Ирина Бережная (фракция Партии регионов), Ирина Геращенко (фракция партии «УДАР»), Елена Кондратюк (фракция «Батькивщина»).

Кроме того, депутаты создали межфракционное объединение «За Харьков, за Слобожанщину», которое возглавил Валерий Писаренко (фракция Партии регионов).

Как сообщал УНИАН, ранее в парламенте седьмого созыва были созданы межфракционные объединения «Столица Украины» и «При содействии свободы совести».