Завтра Янукович поблагодарит Господа, что 2012 год закончился

Во вторник, 25 декабря, Президент Украины Виктор Янукович примет участие в Благодарственном молебне по случаю завершения 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба Президента. Мероприятие состоится в Киеве на Владимирской горке. Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента сегодня до 19.30 по телефонам: 255-71-77, 255-63-18, 255-64-50. Представители СМИ приглашаются на 9.15. Вход со стороны улицы Трехсвятительской.

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