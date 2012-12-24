Завтра Янукович поблагодарит Господа, что 2012 год закончился

19:36, 24 декабря 2012
Политика
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Во вторник, 25 декабря, Президент Украины Виктор Янукович примет участие в Благодарственном молебне по случаю завершения 2012 года.

Янукович примет участие в благодарственном молебне

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Мероприятие состоится в Киеве на Владимирской горке.

Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента сегодня до 19.30 по телефонам: 255-71-77, 255-63-18, 255-64-50.

Представители СМИ приглашаются на 9.15. Вход со стороны улицы Трехсвятительской.

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