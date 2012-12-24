В «Парке Киевская Русь» Новый год будут встречать по-княжески

29-30 декабря в «Парке Киевская Русь» состоится праздничная программа «Новогодние приключения в Древнем Киеве». В Парке будет работать главная резиденция самого достоверного Деда Мороза. Любимый новогодний герой вместе со Снегурочкой будет приветствовать гостей с наступающими праздниками.

Искатели приключений в Древнем Киеве смогут покататься на санях, запряженных княжескими лошадьми, закружиться в зажигательном хороводе с неуемными скоморохами, Козой, Медведем и другими интересными персонажами. А также узнать свое будущее у мудрой волхвини.

Согреться можно будет в веселых зимних забавах и конкурсах - гонках на санях, боях снежками, играя в средневековый снежный футбол. Шумных детишек ждут подвижные игры и веселье на детской площадке Парка.

Гости Парка смогут подкрепиться вкусными блюдами в корчме "Медовуша" и собраться дружной компанией вокруг яркого костра.

А сказочным праздничным вечером посетителей ожидает огненное шоу и фейерверк в звездном небе над Древним Киевом, который зажжет новые надежды в году наступающем.

Мероприятие проходит при поддержке Киевской областной государственной администрации.

«Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачив Обухивського района. Добраться можно маршрутными автобусами, с 10:00 каждые два часа отправляются от станции м. Выдубичи, или своим транспортом.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналистов в субботу, 29 декабря будет организован пресс-тур.

За детальной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Сайт «Парка Киевская Русь»: http://www.parkkyivrus.com/