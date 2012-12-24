В оппозиции одобрили назначение Кожары главой МИД

Президент Украины Виктор Янукович в понедельник назначил представителя правящей Партии регионов Леонида Кожару министром иностранных дел страны. В прошлом составе кабмина, который был отправлен в отставку 3 декабря, МИД возглавлял Константин Грищенко. На фоне осложнения отношений с ЕС власти Украины не исключают сближения с Таможенным союзом. Янукович недавно заявил, что страна готова присоединиться к некоторым положениям ТС. Эксперты ранее прогнозировали, что смена главы МИД может быть связана с изменениями приоритетов во внешней политике.

"Мы позитивно оцениваем это решение. Он способен на определенные компромиссы, и вся его стилистика и поведение является более дипломатичными, чем это было у его предшественника", - сказал в понедельник замглавы парламентской фракции "Батькивщина" Владимир Яворивский РИА Новости.

Он также отметил, что в последнее время риторика основной массы депутатов правящей партии направлена именно на евроинтеграцию Украины. "Решение Януковича сменить главу МИД видимо свидетельствует о некой переориентации самого президента, его семьи и окружения в европейскую сторону", - добавил депутат. Кожара, будучи депутатом нескольких созывов, был секретарем комитета Верховной Рады по иностранным делам, заместителем главы комитета по иностранным делам. Работал в администрациях президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. Занимал пост посла Украины в Швеции.