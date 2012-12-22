Кернес: Стадион «Металлист» простаивает 330 дней в год

Он заметил, что сейчас стадион работает всего 15-20 дней в год во время матчей клуба «Металлист». По мнению мэра, харьковский бизнесмен Александр Ярославский монополизировал эксплуатацию стадиона, не имея на это права.

«Структуры Ярославского монополизировали право эксплуатации стадиона, хотя не имеют на это юридических оснований. И монополизировали так, что свыше 330 дней в год стадион простаивает. Мы бы смогли не только оживить этот стадион, но и помочь ему зарабатывать деньги», - считает Г.Кернес.

По его словам, если стадион станет коммунальной собственностью города, там будут проводиться «городские праздники, международные соревнования для профессионалов и любителей спорта».

По убеждению Г.Кернеса, А.Ярославский неправомерно получает большую, чем государство, долю доходов от эксплуатации стадиона.

«Реконструкция стадиона проходила на средства государственного, областного и городского бюджетов, с одной стороны, и на деньги Александра Ярославского - с другой. Государство из бюджетов всех уровней израсходовало на это около 700 млн грн. По идее, доходы должны распределяться в соответствии с понесенными расходами. Но в действительности получается, что государство получает 1% доходов или вообще ничего не получает, а Александр Ярославский - все остальное», - отметил мэр.

По словам Г.Кернеса, дирекция стадиона «Металлист» в отчете за 9 месяцев заявила об убыточности хозяйственной деятельности комплекса, тогда как торговые киоски на территории стадиона и билеты на матчи пользуются популярностью.

«По данным Управления спорта облгосадминистрации, доходы этого предприятия достигли 5,9 млн. грн, а расходы - 6,2 млн. грн. В день матча ЧАО «ФК «Металлист» платит коммунальному предприятию 134 тыс. грн. Но даже при заполняемости арены на 60% билетов продается минимум на 800 тыс. грн. Вокруг стадиона торговля запрещена в соответствии с нормами УЕФА. Но в подтрибунных помещениях есть магазины и кафе. Вся выручка идет частным фирмам Ярославского, которые ими официально владеют. В итоге получается, что коммунальное предприятие убыточно, а частное - прибыльное», - заметил Г.Кернес.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» город передал в управление Харьковского облсовета.

19 декабря 2012 года депутаты Харьковского городского совета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность Харькова.

20 декабря в интервью Ua.championat.com президент ФК «Металлист» А.Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Г.Кернеса о том, что стадион должен быть возвращен Харькову.

Раньше президент ФК «Металлист» назвал такие действия «махновщиной» и сказал, что готов отдать Г.Кернесу и стадион, и команду.

В интервью изданию Forbs А.Ярославский заявил, что все договоренности о государственно-частном партнерстве в рамках реконструкции стадиона «Металлист» в Харькове нарушены. Президент ФК «Металлист» подтвердил, что между ним и Г.Кернесом есть личные конфликты. «Государство гарантирует защиту инвестора. А нынешняя ситуация – это грабеж средь бела дня», - отметил он.

В свою очередь, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин заявил, что не исключает возможности продажи стадиона частному лицу. Он сообщил, что деятельность стадиона проверяют ревизоры.

М.Добкин выразил убеждение, что городу и области под силу содержание областного спортивного комплекса «Металлист».

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 года. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции А.Ярославского (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президенту группы DCH и ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных тогда в реконструкцию стадиона инвестиций составляла 95,3 млн. дол. В 2011 году А.Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию игрового поля стадиона «Металлист» около 3 млн евро.