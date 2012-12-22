Кличко не собирается «тратить время» на создание теневого правительства

«Что касается теневого правительства, то, к превеликому сожалению, в Украине деятельность этого органа не была эффективной. Думаю, даже мало кто из экспертов вспомнит, что как минимум две политические силы в последние годы заявляли о создании теневого правительства – но далее нескольких заседаний и заявлений дело не шло», - сказал В.Кличко в эксклюзивном комментарии ZN.UA.

По его словам, в Украине до сих пор есть несколько серьезных проблем, делающих невозможной эффективную работу теневого правительства.

«Во-первых, это непубличность, критическая закрытость нынешней власти, в частности, и относительно деятельности Кабмина. Вспомните, как готовился госбюджет-2013. Даже министры и действующие депутаты не знали его ключевых параметров аж до самой минуты голосования. Это недопустимо и мы будем требовать от власти большей прозрачности», - подчеркнул В.Кличко.

«Вторая проблема - власть абсолютно не настроена на диалог с оппозицией. Ритуальные заявления Азарова о необходимости сотрудничества вряд ли стоит принимать во внимание. Поскольку диалог начинается тогда, когда власть осознает, что оппозиция – не просто три парламентские фракции, в которые входят 180 депутатов. За ними - миллионы граждан Украины. Это нужно учитывать», - добавил он.

«Поэтому мы не настроены тратить свое время зря и заниматься имитацией деятельности, в том числе создавая теневое правительство. Мы добьемся, чтобы наша позиция звучала, чтобы ее воспринимали, к ней прислушивались и учитывали», - подчеркнул лидер «УДАРа».