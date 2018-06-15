Мустафа Джемилев: На раскол крымских татар работают и спецслужбы РФ и украинская власть

Крымские татары в последнее время – на острие внимания у СМИ. То главный коммунист страны советует им поблагодарить Сталина за выселение из Крыма – дескать, тот выселил целый народ с родной земли ради его же, народа, спасения. То Рада с треском проваливает законопроект о восстановлении прав депортированных татар. То сами татары объявляют о своем намерении претендовать на места в избирательных списках партий, идущих на выборы в Раду. УНИАН задал свои вопросы лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

- Мустафа-эфенди, если анализировать ваши отношения с официальными властями страны за последние лет так двадцать, то ранее поведение Киева и Симферополя в отношении крымских татар можно было охарактеризовать так: стойкое ничегонеделанье. Потом появился покойный министр Джарты, который таки выделил татарам землю под строительство мечети. И мне в рассылку пришли радостные и похвальные комментарии ваших аналитиков. Как вы сейчас охарактеризуете ваш диалог с правящей партией?

- Да, хоть нас власти и слушали, но проблемы наши не решались. В отношении покойного Джарты – он тоже поначалу против нас начал войну, а потом понял, что ничего не получится. И вопрос мечети решался не так просто. Были подключены международные структуры, посол США, президент давал поручение крымским властям... И лишь тогда дело сдвинулось с мертвой точки, и землю нам таки выделили. Просто, другого выхода не было, крымские татары не собирались из Крыма уходить. Когда пришел в Крым Могилев, при встрече с ним , мы не вспоминали его старые высказывания. (Пресса активно цитировала слова Могилева на посту главы МВД, что «крымские татары изменники Родины» и что он «пересажает половину Меджлиса — УНИАН)

Мы поговорили, ну и на этом все. По-прежнему, число крымских татар в органах власти незначительно. И, в последнее время их число в госорганах даже уменьшилось, даже в Крыму ряды власти пополнились «хорошими ребятами» из Донецкой области, как, впрочем, и везде по стране... Перед 18 мая мы вместе с Могилевым ездили в Турцию. Он заинтересован в турецких инвестициях и пригласил меня. Зная влияние крымских татар в Турции, он сделал правильный шаг. Но, например, в траурных мероприятиях, приуроченных к дню депортации крымских татар, ранее всегда присутствовали первые лица автономии. А в этот раз ни Могилева, ни председателя Верховной Рады Крыма с нами не было.

- Вы недавно заявили, что готовы поддержать на выборах какую-то из национал-демократических сил в случае получения двух мест в партийном списке. Нисколько не сомневаюсь, что вы, лидеры крымских татар, достойны получить эти места, но, хочу спросить – а чем крымские татары могут партиям помочь на выборах?

- У нас довольно консолидированнный электорат. Порядка 180 тысяч татар могут принимать участие в голосовании. Не все из них голосуют, конечно – часть татар живет в одной части Крыма, а вынуждены работать в другой. И в день выборов тратить три-четыре часа и приезжать в свой район не каждый может. В результате, в выборах будут принимать участие 60-65% татар. Из них при голосовании 80-85% прислушиваются к рекомендациям Меджлиса. Так происходило все последние двадцать лет. И, исходя из числа наших избирателей, я считаю, что разумно было бы предоставить нам два места в списке. Как минимум. Тем более, что мы не претендуем на мажоритарные округа в Крыму – поскольку мы, татары, разбросаны по районам, ни в одном отдельно взятом округе у нас нет большинства, которое бы гарантировало прохождение кандидату. Но, по всем мажоритарным округам крымские татары поддержат кандидата той политической силы, с которой заключат соглашение. Однако, сейчас во всех партиях все стремятся в списки, идет толкотня... Так, что мы беседуем пока.

- В середине мая в парламенте рассматривался законопроект о восстановлении прав крымско-татарского народа. Почему он не был принят? У страны не хватает денег?

- По поводу затрат в законопроекте все написано очень обтекаемо. Там сказано, что, в соответствии с возможностями Украины, в бюджет закладывают определенные средства. Никто государство за горло не берет, требуя отдать татарам последнее. Есть возможность – надо решать проблему. Нет возможности – ничего не поделаешь. Во-вторых, мы же не говорим, что вся реализация закона должна идти из бюджета страны. В законе идет речь о международном сотрудничестве в этой сфере. Украина получила проблему, которая досталась ей в наследство от Советского Союза и тоталитарного режима. Правопреемник этого режима – Россия, которая не только не способствует решению нашей проблемы, но и своей пропагандистской кампанией мешает восстановлению прав крымских татар. Кроме того, международные структуры проявляют готовность участвовать в решении татарского вопроса. Идея созыва Международного форума по решению социальных и политических проблем крымских татар поддерживается всеми международными организациями, всеми дипломатами, которые аккредитованы в Украине. Даже верховный комиссар ОБСЕ по делам национальностей неоднократно приезжал, и назначил дату, когда и как проводить Международный Форум. И вот тут – все дело как раз за Украиной. Но, даже в вопросе проведения Форума никакого ответа со стороны официального Киева нет.

- Помните ваше недавнее противостояние с лидером коммунистов Симоненко, который заявил, что, депортируя татар из Крыма, их якобы спасали? Такие дискуссии не подогревают агрессии ваших соотечественников в отношении власти и коммунистов, которые – часть этой власти?

- Отношение к коммунистам у крымских татар понятное. Впрочем, КПУ – ведь даже и не коммунисты. Они – пещерные сталинисты. Даже Компартия СССР признала незаконность выдворения крымских татар. И уже в 1989 году еще при советской власти назвала это преступным актом. Да еще в 1956 году на съезде КПСС были осуждены факты депортации! Нынешние политики даже не читают документов. Риторика Симоненко – это смесь сталинизма и фашизма. Но особого «сюрприза» Симоненко нам не преподнес, ведь ранее он сказал, что мы должны поставить Сталину памятник за то, что он нас не уничтожил, а просто выселил... С ним-то все понятно. Но другое дело, что президент, премьер-министр при этом отмалчиваются. Как будто бы ничего не происходит! В любой цивилизованной стране последовала бы немедленная реакция, и деятеля вроде Симоненко посадили бы на место. И, конечно, все это способствует разгулу шовинизма.

- Но, татары понимают, что эти мессиджи главе КПУ страны подкидывает Кремль?

- Ясное дело. Российская власть дышит ядом по отношению к нам, ее спецслужбы работают очень тщательно на дестабилизацию ситуации в Крыму и для них крымские татары (цитирую вам аналитическую записку их спецслужб) «главная сила, которая препятствует реализации стратегических планов России в Крыму». И ясное дело, что они пытаются устроить раскол, выделяют под это средства. А некоторые украинские политики — пятая колонна. Они реализуют то, что задумывается в Кремле.

- А стратегические планы России в Крыму, по-вашему, это идеология «русского мира» и военное присутствие?

- Российская стратегия такая... Официально они говорят, что границы неделимы и Крым — территория Украины. Но в тоже время, со слов Путина, претензии в Крыму они не предъявляют, поскольку там права русскоязычного населения не нарушаются. Но, если вдруг завтра Москва решит, что права русскоязычного населения нарушаются, то русские поступят так же, как с Грузией в 2008 году… ФСБ, информационная кампания Затулина в российских СМИ постоянно доказывают обывателям в России, что Крым – это русская земля, и передача Крыма Украине была незаконной. Конечно, при этом в Кремле вынуждены говорить о неделимости границ, потому что любые территориальные претензии вызовут резко негативную реакцию на Западе. Русские этого избегают, но фактически работают на поддержку сепаратистских сил в нашей стране.

- А вы в этом ключе пытались наладить с нашими властями диалог, подать руку?

- Мы никогда не заявляли, что татары – оппозиционная к власти сила. Когда мы говорили с Януковичем, он сказал, что хотел бы видеть крымских татар в своей команде. Я ответил ему: мы за вас не голосовали, но большинство жителей страны вас избрали, и поэтому вы президент. Но, наша команда — это Национальный съезд. Как съезд решает, так и делаем. Но, сейчас мы получаем информацию из аналитических записок спецслужб, которые направляются президенту, и я могу сказать, что в этих записках татар рассматривают, как оппозиционную силу на территории Крыма. Хотя, повторюсь, мы никогда не позиционировали себя, как оппозиция. Мы говорим то, что считаем правильным. И если наша точка зрения совпадает с точкой зрения властей, то мы этому радуемся. И вот получается так: Россия видит в нас врагов, поскольку мы мешаем им в реализации стратегических планов, а власти Украины видят в нас оппозиционную силу и тоже работают на раскол крымских татар. Помните, весной был скандал, якобы на меня подавали в суд за оскорбление?

- Да. Но это дело не стало громким. Я мониторила, что всего два некрупных российских СМИ об этом написали.

- Истец, который выступил против меня, имеет интересную биографию. Он украл два миллиона гривен, будучи менеджером турецкой туристической компании, на нем было два уголовных дела, он сидел под арестом. Дела закрыли. Но, учредитель турецкой компании, который пострадал, возмущается. Упомянутый истец по одному делу попадает под амнистию, второе, вопреки протестам турецкого инвестора, закрывают. А мошенник всплывает с обвинениями против Джемилева. Может быть, против него все закрыли, чтобы этот мерзавчик работал против Меджлиса?

- Вы говорите, что у вас есть записки спецслужб. У вас есть друзья, которые передают вам аналитические записки по вам же?

- Я когда-то достаточно регулярно встречался с Кучмой, когда тот был президентом. И я ему говорю: ну, почему мы составляем 13% населения полуострова, а в органах власти нас не больше 3-4% (сейчас еще меньше)? А в Службе безопасности, говорю, я нет ни одного крымского татарина, если не считать стукачей. Он меня спрашивает: а что, у вас тоже есть стукачи? Я говорю, да сто шестьдесят стукачей работает против Меджлиса. Если быть точным, тогда было их сто пятьдесят шесть, но в СБУ работали на наращивание этого количества. Кучма меня спросил, откуда такая информация. Я ему ответил так: «СБУ отличается от КГБ тем, что там иногда есть и порядочные люди. И если они видят, что какая-то деятельность ведется против интересов страны, то они нас уведомляют».

- Вы можете озвучить условия, при которых могли бы пойти на выборы с Партией Регионов? Как вы в принципе выбираете себе союзников?

- Мы когда определялись, кого поддерживать на президентских выборах, отправляли кандидатам свои письма с вопросами, там было порядка десяти вопросов на разные темы. В том числе и по решению проблем крымских татар. Нас интересовало отношение кандидатов в президенты к перспективам евроатлантической интеграции, наличию иностранной военной базы на нашей территории.

Янукович вообще нам не ответил, а в кулуарах люди из его окружения мне объяснили: «Если мы ответим так, как вам хочется, мы приобретем ваши голоса, но потеряем голоса русских. Поэтому и не отвечаем».

Юлия Тимошенко ответила нам. Правда, в несколько странной форме. Она сказала, что, например, вопрос об иностранной военной базе будет решаться в духе братских отношений с Россией и в соответствии с Конституцией Украины. Но это две взаимоисключающие вещи. Поскольку, если исходить из Конституции, то иностранных военных баз на нашей территории не должно быть. А, если исходить из соображений братских отношений с Россией и ее стратегических интересов, то Крым ей надо было бы отдать...

И я хочу сказать, что выбор татар не зависит от каких-то личных отношений, а исключительно от стратегии политической силы, которую мы поддерживаем. Просто, эта стратегия должна хоть в какой-то мере совпадать с нашим видением.

К сожалению, одним из первых шагов нынешней власти было внесение раскола в наши ряды. Когда же они поняли, что сломить Меджлис не получается, стали плодить из числа крымских татар плодить подонков, которые работают на раскол. 18 мая власти попытались провести траурный митинг с альтернативными организациями крымских татар, которые согласились, что проведут свой митинг пройдет после нашего. На митинг, который собрал Меджлис, пришло, по разным оценкам, от двадцати пяти до сорока тысяч человек. А после того, как мы ушли, их (альтернативных организаций, - УНИАН) призыву остаться последовало целых… сто семьдесят два человека. Это с участием прессы и наблюдателей Меджлиса. Поэтому, договариваться с Партией Регионов крайне сложно.

- Сейчас распространяется такое утверждение, что якобы в тех районах полуострова, где крымскотатарских детей в школах большинство, они доминируют, проявляют агрессию. Насколько это соответствует действительности?

- Это абсурд. У нас нет никакой ксенофобии. Ее нет, несмотря на то, что трем поколениям русскоязычных людей внедрялось в сознание, что крымские татары «изменники». Я не исключаю, что дети слышат подобные вещи в своих домах. И не исключаю, что бывают случаи, когда это отражается на взаимоотношениях крымских детей. И если дети из русскоязычных семей как-то транслируют такое отношение, то, я не исключаю, что это и вызывает обратную реакцию…

- К слову, об этом. Ведь у татар во Второй Мировой войне были свои герои, воевавшие против фашизма, почему вы не популяризируете их?

- У нас видение Второй Мировой войны такое: мы не видим разницы между гитлеризмом и сталинизмом. Мы считаем, что Сталин и Советский режим уничтожили куда больше своих граждан, чем гитлеровский. И для нас эта война – схватка двух фашистских режимов. Никто не собирается отрицать, что после всех массовых репрессий со стороны советской власти ожидать, что крымские татары забудут кровавые дни и будут поддерживать советскую власть, было бы неразумно. Но, когда крымские татары увидели, что разницы между сталинизмом и гитлеризмом нет, то кто-то из них отошел в сторону, а кто-то воевал «За Родину, за Сталина». Что тут популяризировать? Это история жертв. И потом, у нас есть свои герои. Но, в конце войны, было приказание Москвы крымских татарам воинских званий не давать, хотя семеро Героев Советского Союза для нашего маленького народа – это уже показатель.

Помните историю о том, что были разрушены могилы крымских татар? Так вот, и антитатарские лозунги, и разрушение могил происходит не потому, что вандалы родились плохими. Это все потому, что дети слышат разговоры взрослых. Ненависть к нам культивируется, а власть не принимает мер. Ни в одной стране такие проявления ксенофобии не позволялись бы.

- Вы знаете, в Украине сейчас нет стабильности. Пожилые крымские татары хотят сюда возвращаться из России?

- Они хотят вернуться на родину. Но, не могут сделать этого чисто по финансовым и социальным причинам. Они, находясь в местах ссылки, хотят вернуться. А Украина не делает ни одного шага для того, чтобы они вернулись. Может быть, потому что неславяне...

- Если уж быть совсем откровенным, то и в среде образованных людей как-то культивируется фобия – мол, вернутся татары, и Крым станет турецким. Возможно, это же нашептывают и первым лицам государства. Как вы это прокомментируете?

- Много лет назад посол Украины в США говорил, что разные аналитические центры утверждают: когда крымские татары вернутся, то будут создавать проблемы Украине. Я ему ответил: будут крымские татары создавать проблемы или нет, никак не зависит от их численности в стране. Мы и сегодня можем создавать проблемы. И мы их создавали советской власти. Но, если крымские татары будут чувствовать себя тут, как дома и при этом к их правам будут относиться с уважением, причем тут численность?

Эти разговоры про Турцию – что это за фобии? У нас 75% русскоязычного крымского населения хотят видеть свое будущее в составе России, это воспринимается нормально. А симпатии крымскотатарского народа к каким-то странам вызывают какие-то фобии... Это признак нездоровой и негосударственной политики. Нужно сделать все, чтобы граждане своей страны, независимо от их симпатий к другим странам, чувствовали себя дома и были патриотами Украины. Ума на это все не хватает, и поэтому начинают искать какие-то «корни народа» и вычислять, куда он там может «смотреть»...

Беседовала Лана Самохвалова