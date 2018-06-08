Владимир Яворивский: на очень ответственные голосования мы подтянем живых и мертвых

Писатель Владимир Яворивский – один из патриархов украинского парламента, избран в Верховную Раду уже в четвертый раз (№22 в списке БЮТ). Литератор-политик ответил на вопросы УНИАН.

Владимир Александрович, как Вы считаете, демократическая коалиция сможет нейтрализовать ныне существующий в Украине раскол?

Думаю, что да. Это нелегко будет. Но я убежден – если Юле Тимошенко и Кириленко как будущему председателю Верховной Рады удастся сделать то, что мы обещали людям, никакие раскольники уже ничего не смогут сделать. Потому что Украина не была расколотой, ее просто искусственно раскололи политические шарлатаны. Не политики, а именно шарлатаны, у которых нет других аргументов, с которыми можно идти к людям, и тогда они подбрасывают вопросы то языка, то разной истории, то разного менталитета и тому подобное. Поэтому я убежден, что людям нужно дать хотя бы немножко какой-то стабильности, ощущения того, что в государстве происходит что-то нормальное и тогда ни о каком расколе мы говорить не будем.

Но 228 голосов в условиях нестабильности – это мизер. Каким образом Вы планируете принимать необходимые законы в парламенте и вносить изменения в Конституцию?

228 голосов – это не мало. Это совершенно достаточно, чтобы принимать любой закон. А чтобы преодолевать вето Президента.. Такого не может быть - мы единомышленники. Так что 228 голосов, даже 226 – это совершенно достаточно для принятия любого закона.

А что касается изменений в Конституцию?

Если регионалы не захотят поддержать нужные изменения для Конституции, если мы опять примем что-то половинчатое – Украина из этого болота не вылезет никогда. Мы никогда не имели патриотического большинства в Верховной Раде. Вот все законы и рахитичны, они половинчаты, нам всегда нужно было идти на какие-то определенные компромиссы. Я понимаю, что вы имеете в виду. Есть ли такая возможность иметь немножко больше голосов, скажем 248? Такая возможность, конечно, есть. Она пока еще теоретическая. Но для меня она уже и практическая. Я не думаю, что Литвин захочет себя закапывать сразу с первых шагов, вернувшись в парламент. Он прекрасно знает историю социалистов. Он знает и свою собственную историю, когда он не прошел в парламент. Вообще позиция в оппозиции (смеется над собственным каламбуром) - она очень интересна. Ему, не исключено, и хотелось бы в оппозицию, хоть Литвин не оппозиционный человек. Он всегда состоял в каком-либо окружении – возле Кучмы, например. Он всегда был защищен, он не был на острие. И в Верховной Раде он не был в оппозиции, у него было большинство, которым он дирижировал. Вот такие мои аргументы меня наводят на мысль, что он не пойдет к Регионам. Акция его оказалась не золотой и не серебряной, а бронзовой, может даже деревянной, ведь без него мы сможем обойтись. Но я убежден, что ему это нужно. И нам бы это было нормально. Но это решение должен принимать Литвин. Может он хочет из этой своей акции что-то иметь. Я не знаю и не могу об этом говорить, потому что это не наша квота. Если бы это была квота Блока Юлии Тимошенко, наша квота, теоретически, мы даже могли бы пойти на то, чтобы Литвину отдать должность председателя Верховной Рады, чтобы это большинство было более полнокровным. Ведь некоторые говорят: “А вдруг кого-то не будет на голосовании?” На очень ответственные голосования мы подтянем живых и мертвых.

Многие называют премьерство Тимошенко одним из рисков для экономики страны, ее саму обвиняют в правом популизме. Как бы Вы это прокомментировали?

Юлию Тимошенко многие просто очень боятся. Для меня это единственный человек в политике на сегодня, который способен идти до конца, которого невозможно подкупить или запугать. Человек решительный, человек, который уже был на должности премьера. И говорить сегодня, профессиональна она или нет - это просто выдумки тех, кто ее боится. Через несколько дней Юлия Тимошенко приступит к выполнению обязанностей премьера и мы увидим, что будет с экономикой страны. Уже в первые дни можно сделать очень многое. Важнее всего – решить газовую проблему. Украина добывает около 20 млрд кубов своего газа. Оказывается, что этот наш газ дешев. Так этот газ сегодня идет на металлургические заводы Пинчука, Ахметова и других. А газ, который мы покупаем в России, идет населению. Россия все время держит наше население на крючке. В первый день уже можно переключить (технически это не очень сложно) газ нашего производства для населения, и население сразу успокоится. А Ахметов пусть едет в Москву и договаривается. Он же продает свой металл на мировом рынке по мировым ценам, и цена газа закладывается в его металл мировая, а он платит за нее копейки. Представляете, какие колоссальные прибыли! Вот чего его капитал за 10 месяцев его депутатства вырос с $4,5 млрд почти до $14 млрд. Эти данные приводит журнал “Forbes”.

Уже на первых заседаниях можно отменить этот проклятый НДС. Это налог только для тех государств, где есть перепроизводство товаров. И чтобы стимулировать их экспорт, вводят это НДС. А у нас человек приходит платить за телефон, а там пишется “включая НДС”, заходите в магазин – “включая НДС”. Снять налог на заработную плату - и сразу исчезнут конверты. Уже в государстве появится какой-то кислород. Сюда придут инвесторы, принесут свои деньги. Нас же боятся – бандитская страна, где все разворовывается и растаскивается. Только будет подан сигнал, что мы сами не крадем и никому в Украине не дадим красть – увидите что будет с Украиной...

Владимир Александрович, недавно Вы праздновали 65-летие. Кто из первых лиц Вас поздравил? Какой самый ценный подарок получили?

Поздравил Президент. Официальное приветствие от него зачитал Николай Жулинский на открытии писательского форума. Поздравили много людей – министр обороны, министр культуры, главы творческих союзов. Трудно ответить, что было дороже всего, потому что просто не было такой вещи, которая бы мне была нужна. Мне уже ничего особенного и не нужно (смеется). Приятно было, конечно, приветствие от Анатолия Димарова – это наш старейший писатель. Он пришел в Союз писателей поздравить меня. Я прихожу, а он уже сидит под кабинетом и ждет.

А у себя – в селе Перемога в Барышевском районе - я пригласил соседей-крестьян. Была моя семья, моя дочь (ведущая новостей на Новом канале), жена, сын приехал из Львова. Это было так тепло, трогательно. Здесь был один уровень, а там другой. В селе были песни, сидели у огня.

За делами политическими, общественными у Вас остается время для собственно писательской работы?

Соль на раны... Я прекрасно понимаю, что я отдал политике 16 лет. Я же был последним депутатом СССР, избранным от Киева. Те годы отданы политике... Иногда жалею. Может написал бы свои лучшие вещи за это время, несколько романов, уже стоявших у меня перед глазами. Но меня закрутила политика и почти 10 лет я фактически ничего не писал и даже боялся, что могу потерять какие-то профессиональные писательские навыки. Митинги, собрания, Верховная Рада, шум, гам, борьба за независимость, выборы, избирательные кампании – как белка в колесе. Но вышло так, что однажды меня не избрали, и появилось окно на 4 года. За время тот я очень много написал. Я написал роман “Кризис”, несколько повестей, рассказов, книги “Волчья ферма”, “День побежденных”, “Перед тем, как жить”. Вернулся в литературу и пытаюсь что-то писать. К величайшему сожалению, таки мало времени. Политика и литература – в чем-то разные, конечно, вещи. Политика отнимает намного больше сил, чем литература. Я профессиональный писатель, и мне очень хочется закрыться в доме, в селе, купить сала (а сосед гонит хороший самогон), сесть себе в тишине, никому не мешая, за компьютер, и закончить роман о последней любви Шевченко – Лукерии Полусмак. Очень хочется дописать роман о братьях Разумовских или вторую часть романа о Чернобыле. Конечно, хотелось бы писать больше. Но сказать сейчас так: “Пусть этот поезд летит куда хочет, а я схожу с него”, - я не могу. Только что я пережил избирательную кампанию. Я провел 202 встречи в самых глухих селах на Кировоградщине. Самым большим нашим врагом или оппонентом на этих выборах были не “регионы”, не коммунисты, не социалисты, а разочарование людей. Докричаться, получить в каждом селе немножко доверия – это было невероятно тяжело. Но я сейчас надеюсь, что новое правительство станет немножко спокойнее, и я до конца года завершу повесть, которую сейчас пишу.

Беседовала Анна Ященко

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