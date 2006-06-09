В киевском аэропорту задержан российский политик

Сегодня в киевском аэропорту «Борисполь» сотрудниками контролирующих служб было отказано во въезде на территорию Украины лидеру организации “Евразийский союз молодежи” россиянину Павлу ЗАРИФУЛЛИНУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Братство".

По информации пресс-службы, "в Киеве лидер ЕСМ должен был встретиться с руководством "Братства" с целью обмена опытом в организации массовых акций протеста".

"В данный момент, - говорится в сообщении, - П.ЗАРИФУЛЛИН содержится в аэропорту. У него отобраны документы. Готовится депортация".

В то же время компетентные источники в комментарии УНИАН в связи с этим отметили, что П.ЗАРИФУЛЛИНУ запрещен въезд в Украину как "нежелательной персоне" по таким же причинам, по которым временно запрещен въезд в Украину вице-спикеру Госдумы России Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ: из-за действий и поступков, направленных на разрушение целостности государства Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина временно запретила въезд на свою территорию вице-спикеру Госдумы РФ В.ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы Константину ЗАТУЛИНУ и еще нескольким гражданам РФ. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками этих граждан, направленными на разрушение целостности государства Украины.