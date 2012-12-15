«Свобода» отправляет десант в Енакиево: завтра - выборы мэра

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», 16 декабря 2012 года делегация народных депутатов Украины от Всеукраинского объединения «Свобода» примет участие в контроле за соблюдением законности во время выборов городского председателя города Енакиево, среди делегатов – заместители председателя, члены политсовета ВО «Свобода»: Андрей Мохнык и Юрий Сиротюк. В сообщении напомнили, что на должность мэра Енакиево выдвинут «свободовец» Игорь Славгородский, как единый кандидат от объединенных сил оппозиции.

Как сообщал УНИАН, в Енакиево Донецкой области кандидатами на должность мэра на предстоящие внеочередные выборы 16 декабря 2012 зарегистрированы 5 человек, представляющие различные политические силы.

По информации Енакиевского городского совета, городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность Енакиевского городского головы: Валерия Олейника – заместителя Енакиевского городского головы, 1970 года рождения, члена Партии регионов, имеющего высшее образование, проживающего в г. Енакиево (выдвинут городской организацией Партии регионов); Василия Лавриненко – депутата Енакиевского горсовета, подземного электрослесаря шахты «Красный Профинтерн», 1966 года рождения, имеющего высшее образование, члена КПУ, проживающего в г. Енакиево (выдвинут городской организацией КПУ); Игоря Славгородского, 1963 года рождения, участкового горного нормировщика шахтопроходческого управления № 10, имеющего высшее образование, беспартийного, проживающего в г. Горловке (выдвинут от Объединенной оппозиции «Батьківщина»); Олега Поливанова, 1984 года рождения, имеющего высшее образование, директора частного предприятия, беспартийного, проживающего в г. Макеевке (выдвинут Енакиевской горорганизацией политической партии «Яблуко») и Александра Дьякова 1970 года рождения, имеющего средне-специальное образование, частного предпринимателя, проживающего в г. Донецке, члена партии «Зеленые» (выдвинут горорганизацией партии «Зеленые»).

19 октября интернет-СМИ распространили видео, на котором 18 октября во время посещения родной школы в г. Енакиево Президент Украины Виктор Янукович публично назвал В.Олейника новым мэром Енакиево.

На видео глава государства, войдя в класс к младшекласникам, подозвал к себе В.Олейника, который сопровождал его в поездке по городу, и объявил школьникам: «Знаете, кто это такой, ребята? Нет? Мэр города Енакиево. Вот теперь будете знать. Ясно? Недавно начал работать».

Справка УНИАН. Причиной для внеочередных выборов стала смерть мэра Енакиево Сергея Рухадзе, который скончался в августе 2012 года после перенесенного инсульта. Выборы нового мэра назначены на 16 декабря 2012 года.