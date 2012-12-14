Магера считает закон о референдуме «миной замедленного действия»

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВі.

"Это мина замедленного действия на сегодняшний день. Кто знает, что будет завтра. Я достаточно внимательно читал этот закон о всеукраинском референдуме не потому, что мне очень хотелось, а потому, что это мои непосредственные профессиональные обязанности. Закон, как по мне, содержит признаки несоответствия Конституции Украины, в частности в части конституционных вопросов, в части внесения изменений в Конституцию, отмены изменений в Конституцию и т.п.", - сказал А.Магера.

По его мнению, наиболее опасным в этом законе является вопрос формирования избирательных комиссий - окружных и участковых. "Я пример приведу: законом предусмотрено, что ОИК образуются в количестве 15 человек Центральной избирательной комиссией. А сейчас особое внимание! По чьему представлению? По представлению соответствующих председателей областных советов. В Украине 24 области, соответственно, 24 областных совета. В 20 областях одна известная партия имеет руководящие должности председателей областных советов. У меня вопрос – мы хотим к этому прийти, чтобы в 20 областях окружные избирательные комиссии формировала одна партия? Люди должны понимать, что мы можем прийти к формированию однопартийных ОИК. При таком раскладе не нужно будет ни ВР, ни Президента, а на всеукраинском референдуме любой вопрос можно будет принять большинством голосов в 95%", - объяснил заместитель председателя ЦИК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О всеукраинском референдуме» 6 ноября.

27 ноября Президент Украины подписал этот закон.