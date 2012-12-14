Кличко думает, что власть перенимет опыт РФ - создаст правительство Киева

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге В.Кличко сказал, что по имеющейся у него информации украинская власть хочет пойти по пути России, где власть создала правительство Москвы.

«Правительство Киева хотят сделать, которое будет подконтрольно Банковой, и оно (правительство) не будет влиять на события в Киеве. Это означает уничтожение местного самоуправления», - отметил В.Кличко.

По словам В.Кличко, он определится со своим участием в выборах мэра Киева после принятия закона о столичных выборах. Он также отметил, что кандидатура должна быть согласована между оппозиционными силами. В то же время, добавил В.Кличко, у «УДАРа» есть своя кандидатура на должность мэра Киева.

В.Кличко пообещал, что будет защищать интересы киевлян в Верховной Раде так же, как он это делал в Киевсовете.