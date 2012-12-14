Янукович поблагодарил судей «за неутомимое служение украинскому народу»

«Хочу искренне поблагодарить вас за неутомимое служение украинскому народу, за преданность делу укрепления верховенства права, защиты прав и свобод граждан», - сказал В.Янукович на торжественном заседании по случаю Дня работников суда, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.Янукович подчеркнул, что профессия судьи в украинском обществе всегда была одной из самых уважаемых и ответственных. «Именно от вашего повседневного труда зависит утверждение справедливости, реализация прав и свобод граждан, охрана интересов государства», - отметил он.

Президент подчеркнул, что непременным условием выполнения этих задач является функционирование в государстве независимого и непредвзятого суда, который руководствуется законом и защищает права каждого человека.