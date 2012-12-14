СМИ: между РФ и Великобританией может разгореться дипломатическая война

Немецкое издание Der Spiegel предполагает, что в скором времени между Россией и Великобританией разгорится новая "маленькая дипломатическая война", грозящая надолго испортить отношения.

Как заявил руководитель группы, занимающейся расследованием гибели Александра Литвиненко (бывшего агента КГБ, как называет его издание), у британцев появились материалы, неоспоримо указывающие на причастность России к отравлению.

Планируется, что официальное расследование дела, уже поссорившего Лондон с Москвой, должно начаться 1 мая 2013 года.

Как известно, Александр Литвиненко скончался в 2006 году от отравления радиоактивным полонием-210 через некоторое время после встречи с другим агентом российской контрразведки Андреем Луговым, заседающим в настоящее время в Госдуме и обладающим неприкосновенностью.

О причастности к делу Андрея Лугового, а также предпринимателя Дмитрия Ковтуна британские правоохранители заговорили еще в 2006 году, когда следы радиоактивного вещества, которым был отравлен работавший на британскую и испанскую разведки Литвиненко, были обнаружены в аэропорту Гамбурга. Издание отмечает, что именно в этом городе оба россиянина, отрицающие свою причастность к убийству, совершали пересадку. Теперь же у британской стороны появились новые доказательства, сообщает издание.

Der Spiegel пишет, что Александр Литвиненко помогал британским и испанским правоохранителям в расследовании дел, связанных с русской мафией, и возможной причастности Кремля. Перед смертью Литвиненко четко указал, что был отравлен по распоряжению Владимира Путина.

Инопресса