Янукович пообещал Рыбаку и Азарову делить с ними ответственность
Президент Украины Виктор Янукович заверяет председателя Верховной Рады Владимира Рыбака и премьер-министра Николая Азарова, что всегда вместе с ними будет нести ответственность за ситуацию в стране в целом.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время встречи с В.Рыбаком и Н.Азаровым.
По словам В.Януковича, очень важно, чтобы правительство, Верховная Рада и Президент работали вместе.
«Нам надо будет посмотреть по всем направлениям, как нам объединить усилия, как нам сплотить депутатов вокруг решения проблем, стоящих сейчас перед страной», - отметил Президент.
«Когда шли депутаты на выборы, все обещали, сегодня я убежден в том, что в парламенте будет конструктивная оппозиция, будет большинство», - сказал В.Янукович, добавив, что «оно должно работать, поддерживать правительство».
«Правительство может работать эффективно только когда будет поддержка в парламенте. Я всегда буду вместе с вами нести ответственность за ситуацию в целом», - подчеркнул он.