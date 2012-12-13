Янукович пообещал Рыбаку и Азарову делить с ними ответственность

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время встречи с В.Рыбаком и Н.Азаровым.

По словам В.Януковича, очень важно, чтобы правительство, Верховная Рада и Президент работали вместе.

«Нам надо будет посмотреть по всем направлениям, как нам объединить усилия, как нам сплотить депутатов вокруг решения проблем, стоящих сейчас перед страной», - отметил Президент.

«Когда шли депутаты на выборы, все обещали, сегодня я убежден в том, что в парламенте будет конструктивная оппозиция, будет большинство», - сказал В.Янукович, добавив, что «оно должно работать, поддерживать правительство».

«Правительство может работать эффективно только когда будет поддержка в парламенте. Я всегда буду вместе с вами нести ответственность за ситуацию в целом», - подчеркнул он.