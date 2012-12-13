На должность первого вице-спикера внесли четыре кандидатуры

На должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины внесены кандидатуры Игоря Калетника, Сергея Саса, Сергея Мищенко и Валентина Наливайченко.

Как передает корреспондент УНИАН, кандидатуру И.Калетника предложила фракция КПУ, С.Саса – народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Владимир Яворивский, кандидатуру С.Мищенко – народный депутат Олег Ляшко, кандидатуру В.Наливайченко – от фракции «УДАР» Владимир Куринной. С.Сас заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидатуры от «УДАРа» В.Наливайченко.

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