Симоненко выдвинул на пост первого вице-спикера кандидатуру Игоря Калетника

Текст документа размещен на официальном сайте ВР, сообщает УНИАН.

И.Калетник, который прошел в парламент по списку Коммунистической партии Украины, ранее возглавлял Государственную таможенную службу.

Баллотировался в Верховную Раду V созыва от Блока Наталии Витренко "Народная оппозиция" (№11 в списке).

В 2007-2011 гг. был народным депутатом Украины от Коммунистической партии. Возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

В марте 2010-го распоряжением Кабинета Министров Николая Азарова назначен главой Гостаможслужбы Украины.

22 ноября 2012 года уволен с должности главы Гостаможни в связи с избранием народным депутатом.