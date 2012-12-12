Симоненко выдвинул на пост первого вице-спикера кандидатуру Игоря Калетника
18:50, 12 декабря 2012Политика
1803 0
Народный депутат Украины, лидер КПУ Петр Симоненко зарегистрировал в парламенте проект постановления об избрании Игоря Калетника первым заместителем председателя Верховной Рады Украины.
Игорь Калетник
Текст документа размещен на официальном сайте ВР, сообщает УНИАН.
И.Калетник, который прошел в парламент по списку Коммунистической партии Украины, ранее возглавлял Государственную таможенную службу.
Баллотировался в Верховную Раду V созыва от Блока Наталии Витренко "Народная оппозиция" (№11 в списке).
В 2007-2011 гг. был народным депутатом Украины от Коммунистической партии. Возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
В марте 2010-го распоряжением Кабинета Министров Николая Азарова назначен главой Гостаможслужбы Украины.
22 ноября 2012 года уволен с должности главы Гостаможни в связи с избранием народным депутатом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter