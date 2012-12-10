ЕС ждет, что Украина примет уже разработанный Избирательный кодекс

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат, комментируя одобренные сегодня выводы Советом иностранных дел ЕС.

"Мы работали несколько лет вместе с ОБСЕ и Советом Европы над таким кодексом, мы платили за это деньги европейских налогоплательщиков, и был проект на столе. Венецианская комиссия поддержала этот проект, и мы очень надеемся, что украинское правительство вернется к этому варианту", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в одобренных сегодня выводах относительно ситуации в Украине Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжение судебной реформы, осуществление конституционной реформы , конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшение ситуации в сфере управления государственными финансами.