Путин ответил Клинтон: Высказывания о советизации - чушь

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения со своими доверенными лицами.

«Мне очень странно слышать, когда некоторые коллеги из-за рубежа говорят, когда мы идём по пути интеграции, что это возрождение амбиций России как бывшего Советского Союза. Какая чушь!», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что интеграция на постсоветском пространстве естественна, потому что общим является «великий русский язык».

« У нас есть в известной степени общий менталитет, поскольку мы вышли из одной страны. У нас общая транспортная инфраструктура. У нас общая инфраструктура энергетики. У нас огромная, просто несопоставимая с другими странами и с другими интеграционными объединениями кооперация между важнейшими отраслями экономики. Надо сказать, что и в культуре очень много общего. Поэтому для нас это абсолютное движение к повышению своей конкурентоспособности», - подчеркнул он.

По его словам по пути интеграции идет весь мир – в ЕС, в Северной Америке, а также в Юго-Восточной Азии.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря госсекретарь США Хиллари Клинтон в кулуарах конференции по правам человека в Дублине заявила, что подавление оппозиционных настроений в странах Восточной Европы и Средней Азии может привести к новой «советизации» этих государств.

По ее словам, процесс «советизации» может быть представлен под такими названиями, как «Таможенный союз» и «Евразийский союз». «Нельзя допустить ошибку. Мы знаем, что является целью, и мы пытаемся найти эффективный способ замедлить или предотвратить этот процесс», - заявила Х.Клинтон.