Завтра КС начнет думать, как грамотно уволить Януковича и его команду
46 нардепов оформили представление
Завтра, 24 октября, Конституционный Суд Украины начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины об официальном толковании положений пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины в контексте положений части четвертой статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 Конституции Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, субъект права на конституционное представление – 46 народных депутатов Украины – обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством об официальном толковании положений пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины в контексте положений части четвертой статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 Конституции Украины.
По мнению авторов представления, в положениях пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины нет ответов на такие вопросы:
– является ли необходимым представление Президента Украины в Верховную Раду Украины при освобождении от должности премьер-министра Украины, Министра обороны Украины и Министра иностранных дел Украины;
– является ли необходимым представление премьер-министра при освобождении других членов Кабинета Министров;
– приводит ли освобождение премьер-министра к отставке всего состава Кабмина;
– что понимается под термином “освобождение указанных лиц от должностей”;
– какова процедура освобождения членов Кабинета Министров Украины.
Судья-докладчик по делу – Вячеслав ДЖУНЬ.
Начало рассмотрения дела - в 10.00.
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