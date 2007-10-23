Завтра КС начнет думать, как грамотно уволить Януковича и его команду

Завтра, 24 октября, Конституционный Суд Украины начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины об официальном толковании положений пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины в контексте положений части четвертой статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, субъект права на конституционное представление – 46 народных депутатов Украины – обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством об официальном толковании положений пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины в контексте положений части четвертой статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 Конституции Украины.

По мнению авторов представления, в положениях пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины нет ответов на такие вопросы:

– является ли необходимым представление Президента Украины в Верховную Раду Украины при освобождении от должности премьер-министра Украины, Министра обороны Украины и Министра иностранных дел Украины;

– является ли необходимым представление премьер-министра при освобождении других членов Кабинета Министров;

– приводит ли освобождение премьер-министра к отставке всего состава Кабмина;

– что понимается под термином “освобождение указанных лиц от должностей”;

– какова процедура освобождения членов Кабинета Министров Украины.

Судья-докладчик по делу – Вячеслав ДЖУНЬ.

Начало рассмотрения дела - в 10.00.

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