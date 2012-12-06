Эксперт говорит, что принятие «личного голосования» еще ничего не значит

Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Этот закон, за который проголосовали депутаты, - это фактически компромисс. С другой стороны, формально выполняется требование оппозиции о персональном голосовании. Это то, чего добивались оппозиционеры, и это нужно делать. От этой позорной практики голосования чужими карточками нужно отказываться. Другое дело, будет ли это работать и как. Этот вопрос открыт”, - сказал В.Фесенко.

Говоря о законодательной норме запрета блокирования трибуны, политоголог отметил, что здесь сработал интерес парламентского большинства.

«Они прекрасно понимают, что оппозиционеры просто вынуждены будут демонстрировать радикальность и решительность своих действий. Это должно быть компенсацией тех проблем (оппозиции - УНИАН), которые возникли после выборов: были обвинения в слабости, нерешительности. Им нужно демонстрировать, что нужно быть решительными в Раде», - отметил В.Фесенко.

По его мнению, представители большинства такими регламентными нормами хотят нейтрализовать оппозиционные партии от возможных блокировок, при этом остается неурегулированным вопрос, как будут работать эти нормы.

«Это очень важный вопрос. Требование персонального голосования есть и в Конституции, но оно не работает, хотя это конституционная обязанность депутатов. Тоже и с запретом блокирования: если нет санкций за нарушение этих норм, боюсь, что нормы эти будут нарушаться и дальше. Возможно, на первых порах до этого не дойдет, но риски остаются», - подчеркнул В.Фесенко.

В качестве примера он привел норму закона о запрете мешать голосованию другого депутата. «Это будет вопрос очень принципиальный, потому что я все же не исключаю, что кого-то из оппозиционных депутатов перевербуют в ряды большинства, и кто-то из депутатов оппозиционных фракций попытается проголосовать за кандидатуру спикера от нового парламентского большинства или за кандидатуру премьер-министра, которую подаст Президент. Оппозиционеры не скрывают, что будут мешать голосованию таких депутатов. А это будет нарушением новой регламентной нормы. Я думаю, что эти изменения в Регламенте не снимают рисков парламентских конфликтов», - подчеркнул В.Фесенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 6 декабря, приняла закон об обязательном персональном голосовании каждого народного депутата, внесенный народным депутатом от Партии регионов Владимиром Макеенко.

Законом предусмотрено, что перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью.

В зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется при помощи электронной системы, что делает невозможным осуществление регистрации вместо народного депутата другим лицом.

Открытое голосование осуществляется каждым народным депутатом лично при помощи электронной системы, что делает невозможным голосование вместо народного депутата другим лицом.

Результаты голосования фиксируются поименно, в том числе с возможной распечаткой результатов голосования каждого народного депутата.

По требованию народных депутатов результаты голосования могут высвечиваться на информационном табло электронной системы в зале заседаний по фракциям.

Голосование на пленарном заседании ВР осуществляется народными депутатами путем подачи голосов «за», «против» или «воздержался». Уклонение от голосования народными депутатами, которые зарегистрировались на соответствующем пленарном заседании, не допускается.

На пленарном заседании народный депутат не должен препятствовать рассмотрению вопросов повестки дня, в том числе путем блокирования трибуны, препятствования работе председательствующего на пленарном заседании, а также голосованию других народных депутатов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В то же время ВР отказалась поддержать проект закона, который был внесен народными депутатами от оппозиции Николаем Мартыненко, Ириной Геращенко и Александром Бондарем. За него проголосовало только 113 народных депутатов из 357 зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусматривалось, что перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью.

Народный депутат, который не зарегистрировался лично и не подтвердил свое присутствие на пленарном заседании Верховной Рады собственноручной подписью, не может быть зарегистрирован при помощи электронной системы и принимать участие в голосовании на соответствующем пленарном заседании.

В зале пленарных заседаний народный депутат регистрируется при помощи электронной системы, что делает невозможным осуществление регистрации вместо народного депутата другим лицом.

Ответственность за обеспечение выполнения вышеупомянутых требований возлагается на председательствующего на пленарном заседании Верховной Рады.

Открытое голосование должно было осуществляться каждым народным депутатом лично при помощи электронной системы, что делало невозможным голосование вместо народного депутата другим лицом.

Результаты голосования фиксируются поименно, в том числе с возможной распечаткой результатов голосования каждого народного депутата.

По требованию народных депутатов результаты голосования могут высвечиваться на информационном табло электронной системы в зале заседаний по фракциям.