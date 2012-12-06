ВР предпочла законопроект ПР о персональном голосовании

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» проголосовали 338 народных депутатов из 357 зарегистрированных в сессионном зале.

Это закон был внесен народным депутатом от Партии регионов Владимиром Макеенко.

Законом предусмотрено, что перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью.

В зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется при помощи электронной системы, что делает невозможным осуществление регистрации другим лицом.

Открытое голосование осуществляется каждым народным депутатом лично при помощи электронной системы, что делает невозможным голосование другим лицом.

Результаты голосования фиксируются поименно, в том числе с возможной распечаткой результатов голосования каждого народного депутата.

По требованию народных депутатов результаты голосования могут высвечиваться на информационном табло электронной системы в зале заседаний по фракциям.

Голосование на пленарном заседании ВР осуществляется народными депутатами путем подачи голосов «за», «против» или «воздержался». Уклонение от голосования народными депутатами, которые зарегистрировались на соответствующем пленарном заседании, не допускается.

На пленарном заседании народный депутат не должен препятствовать рассмотрению вопросов повестки дня, в том числе путем блокирования трибуны, препятствования работе председательствующего на пленарном заседании, а также голосованию других народных депутатов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В то же время ВР отказалась поддержать проект закона, который был внесен народными депутатами от оппозиции Николаем Мартыненко, Ириной Геращенко и Александром Бондарем. За него проголосовало только 113 народных депутатов из 357 зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом предусматривалось, что перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью.

Народный депутат, который не зарегистрировался лично и не подтвердил свое присутствие на пленарном заседании Верховной Рады собственноручной подписью, не может быть зарегистрирован при помощи электронной системы и принимать участие в голосовании на соответствующем пленарном заседании.

В зале пленарных заседаний народный депутат регистрируется при помощи электронной системы, что делает невозможным осуществление регистрации другим лицом.

Ответственность за обеспечение выполнения вышеупомянутых требований возлагается на председательствующего на пленарном заседании Верховной Рады.

Открытое голосование должно было осуществляться каждым народным депутатом лично при помощи электронной системы, что делало невозможным голосование депутата другим лицом.

Результаты голосования фиксируются поименно, в том числе с возможной распечаткой результатов голосования каждого народного депутата.

По требованию народных депутатов результаты голосования могут высвечиваться на информационном табло электронной системы в зале заседаний по фракциям.