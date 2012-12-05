У Кличко настаивают, что Кабмин Азарова не имел права вносить бюджет

Как сообщает пресс-служба партии «УДАР», в связи с этим народный депутат Ирина Геращенко зарегистрировала в парламенте проект постановления, которым предлагается отменить решение Верховной Рады от 4 декабря 2012 года о принятии постановления «Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Автор инициативы обращает внимание на то, что соответствующее решение было принято с нарушением процедуры принятия законов и постановлений.

Проект закона о госбюджете на 2013 год Кабинет министров внес в ВР 3 декабря 2012 года, то есть в тот же день, когда Президент своим указом отправил в отставку премьер-министра и правительство.

В соответствии с частью 3 статьи 155 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины», в случае отставки Кабинета министров до представления в Верховную Раду проекта закона о госбюджете на следующий год отсчет сроков рассмотрения парламентом проекта закона о госбюджете на следующий год прекращается и возобновляется после представления в Верховную Раду проекта закона о государственном бюджете на следующий год вновь сформированным Кабинетом министров, объясняют в «Ударе».

По словам И.Геращенко, Кабинетом министров также не соблюдено требование Регламента ВР, в соответствии с которым, представленный правительством проект закона о госбюджете на следующий год представляется народным депутатам не позднее чем за четыре дня до его представления в ВР. Проект был внесен 3 декабря, а представлен – 4 декабря. Депутаты получили копии проекта бюджета утром 4 декабря.

Кроме того, постановлением предложено принять государственный бюджет на 2013 год без рассмотрения в трех чтениях, что также является нарушением Регламента, заявляет И.Геращенко.

Она обращает внимание и на другие нарушения Конституции и Регламента, ведь за данный проект голосовали народные депутаты не лично (их карточками голосовали коллеги, что можно проследить из видеозаписи заседания), и в зале не присутствовало количество депутатов, необходимое для принятия решений.

В «Ударе» убеждены, что другие оппозиционные партии присоединятся к этой инициативе и поддержат ее в парламенте. «Нужно срочно прекратить эту профанацию под названием «рассмотрение бюджета» и оставить этот вопрос для нового правительства и на рассмотрение уже нового состава парламента», – убеждены в партии.

Как сообщал УНИАН, в правительстве настаивают на легитимности проекта бюджета-2013, поскольку он был одобрен до отставки Кабмина.

Верховная Рада планирует завтра, 6 декабря, принять проект госбюджета на 2013 год.