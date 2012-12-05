Мэр Винницы снова стал вице-президентом АГУ по вопросам ЖКХ

Он получил эту должность второй раз подряд.

Напомним, Винница за последние годы стала известной в Украине своими новыми нестандартными подходами к решению проблем в различных областях. Уже с первых дней работы в должности мэра Винницы В. Гройсман взялся именно за жилищно-коммунальную сферу города. На сегодняшний день Винница уже имеет ряд своих ноу-хау, которые шаг за шагом меняют эффективность работы этой отрасли в целом. Менять пришлось саму систему управления, подходы к оказанию услуг потребителю, отношение винничан к своему дому и сотрудничество с ЖЭКом.

Справка. С 2009 года жителям винницких многоэтажек предложили выбирать среди своих соседей старшего по дому, который является «коммуникатором» между ЖЭКом и жильцами, заказывает услуги в ЖЭКе и контролирует качество выполненных работ. В прошлом году старшие по домам объединились в собственную Ассоциацию. Кроме того, в Виннице в каждом доме есть свой предельный тариф. И ЖЭКи насчитывают квартплату только за фактически предоставленные услуги. Она может быть ниже предельный тариф, но никак не больше. А сложная проблема проведения капитальных ремонтов в высотках, которые не входят в квартплату, решается путем предложенного муниципалитетом механизма софинансирования: городской бюджет выделяет 70% от стоимости работ, а жители собирают оставшиеся 30%. Ежегодно объемы капитальных ремонтов в таких условиях растут почти вдвое.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря состоялась отчетно-выборная конференция правления Ассоциации городов Украины. Во время конференции был избран новый президент Ассоциации, им стал мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. Бывший президент Ассоциации Иван Куличенко отныне будет занимать пост вице-президента по экономическому развитию городов. Все другие вице-президенты по итогам отчетно-выборной конференции остались на своих должностях.