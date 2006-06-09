Горбулин: eсли бы феодосийского кризиса не было, его стоило бы придумать

Исполняющий обязанностей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН считает, что ситуация в Крыму не является угрозой национальной безопасности, однако есть серьезным вызовом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГОРБУЛИН заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины.

«Сегодняшняя ситуация – это вызов национальной безопасности. Чтобы это была угроза – я бы не сказал. Но это серьезный вызов», - в частности, сказал В.ГОРБУЛИН.

По словам В.ГОРБУЛИНА, если бы даже сегодня не было известных событий в Феодосии, то их все равно нужно было бы придумать. «Они высветили все недостатки работы власти - как центральной, так крымской, так и местной относительно тех событий, которые происходят в Крыму… Сегодня Крым – это эпицентр, и там есть все что угодно – и межэтнические, и межконфессиональные противоречия, и обнищание населения. И об этом нужно думать», - отметил В.ГОРБУЛИН.

Он подчеркнул, что сейчас власти безотлагательно нужна государственная программа развития Крыма.

В.ГОРБУЛИН отметил, что многие люди в Крыму сегодня искренне высказывают свою позицию. «Но когда 200 человек в течение 3-х часов перебрасываются с одного места Крыма в другое, то если вы скажете, что это делается без (специально проплаченных) средств, я вам не поверю», - отметил он.

В.ГОРБУЛИН подчеркнул, что население Феодосии имеет право выражать свое мнение и отношение происходящему. «Но я против того, чтобы люди, которые во что-то свято верят, использовались в качестве материала», - заявил он.

Отметив, что СНБО владеет «абсолютной картиной» того, что происходит в Крыму, В.ГОРБУЛИН подчеркнул, что на сегодняшний день обеспечена координация действий силовых структур, а также реализован ряд мер, которые, по убеждению В.ГОРБУЛИНА, не дали возможности перерасти конфликтной ситуации в открытое противостояние. «Это нельзя назвать успехом, но это было сделано», - отметил он.

Отвечая на вопрос, будут ли в Феодосии правоохранительными структурами применяться какие-то карательные меры, В.ГОРБУЛИН сказал: «когда на бедного майора группа народных депутатов давит со всех сторон, показывает какие-то неизвестные документы и вынуждает его открывать контейнер… мне жалко этих офицеров – их унижают, а это допускать нельзя. Я не знаю, кого нужно там карать, по моему мнению – никого».

Также В.ГОРБУЛИН напомнил, что сегодня в Крыму работает глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в порт Феодосии зашло американское судно «Advantage», на борту которого были спецтехника и оборудование, предназначенные для совершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-морских сил Украины. По информации ВМС, американцы намерены построить несколько ангаров для проживания участников международных учений «Си Бриз-2006».

Это вызывало протесты части местного населения и ряда политических сил, которые с 27 мая выставили пикет возле порта в Феодосии.

На заседании 6 июня Верховная Рада Автономной Республики Крым объявила Крым территорией без НАТО. До этого территориями без НАТО были объявлены Феодосия, Ленинский район и поселок Партенит