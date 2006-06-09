Украина и Россия возобновляют совместное производство самолета

Украина возобновляет совместное с Россией производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". Об этом сообщил генеральный конструктор украинского АНТК имени Антонова Дмитрий КИВА, передает РИА «Новости».

"По программе модернизации и строительства Ан-124 у нас подписано соглашение с Россией. Сегодня ведутся экспертно-подготовительные работы, идут поиск партнеров и презентации проекта", - сказал Д.КИВА журналистам на Международном авиационно-космическом салоне " Авіасвіт ХХІ", который открылся в четверг на аэродроме в Гостомеле под Киевом.

Самолет Ан-124 "Руслан" был создан в КБ имени Антонова в 1982 году. Его модификации Ан-124-100 и Ан-124-100М-150 выпускались в Киеве и Ульяновске до 1995 года. При взлетном весе около 400 тонн "Руслан" может перевозить груз весом до 150 тонн на расстояние более 3 тысяч километров.