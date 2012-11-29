Тигипко божится выплатить долги бюджетникам за несколько недель

Об этом вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей Тигипко заявил сегодня во время проведения всеукраинского селекторного совещания, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

В совещании приняли участие представители Министерства финансов, Министерства образования и науки, молодежи и спорта, руководство областных государственных администраций.

«Зарплаты врачей, учителей, других работников бюджетных учреждений - это защищенные расходы, которые должны осуществляться в любом случае. Все необходимые для этого средства будут перечислены местным бюджетам», - отметил С.Тигипко.

По словам правительственного чиновника, на этой неделе на заседании правительства принято решение выделить средства, достаточные для покрытия зарплатной задолженности.

«За последние два года мы вдвое уменьшили уровень задолженности по заработным платам и должны сохранить эту тенденцию. Все возможности для ликвидации возникшей задолженности у нас есть», - подчеркнул вице-премьер-министр.

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С.Тигипко обязал представителей региональной власти оперативно реагировать на проблемы с выплатой зарплат и немедленно информировать о них правительство. Вице-премьер также выразил уверенность, что до нового года все выплаты будут произведены и все области будут придерживаться ритмичного графика выплат.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября профсоюзы заявили, что для осуществления в 2012 году всех выплат бюдженикам не хватает около 10 млрд грн.