ЦИК зарегистрировала еще 20 народных депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

В частности, зарегистрированы: 1 народный депутат по избирательному списку ВО «Свобода» и 11 — КПУ.

Временное удостоверение депутатов, в частности, получили: Евгений Мармазов (КПУ, № 10 по избирательному списку), Сергей Топалов (КПУ, № 21), Олег Тягнибок (ВО «Свобода», № 1) и другие.

ЦИК зарегистрировал 8 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах, в том числе 6 - от Партии регионов, 1 – от ВО «Свобода» и одного самовыдвиженца.

Таким образом, ЦИК зарегистрировал народными депутатами Якова Безбаха (одномандатный округ № 24, Днепропетровская область), Виталину Дзоз (Партия регионов, округ № 1, Крым), Андрея Тягнибока (ВО «Свобода», округ № 125, Львовская область).

Все зарегистрированные сегодня народные депутаты получат временные удостоверения народных депутатов, а после принятия ими присяги – постоянное удостоверение народного депутата.

Таким образом, по состоянию на 29 ноября ЦИК зарегистрировал 429 из 445 народных депутатов, избранных на выборах 28 октября.