Жена Луценко рассказала о "слезном слове офицера", которое не сдержали

Жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина возмущена отказом пенитенциарной службы разрешить ее мужу встретиться с лидером «УДАРа» Виталием Кличко и народным депутатом Кириллом Куликовым, которые сегодня приехали к нему в колонию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

И.Луценко заявила, что Государственная пенитенциарная служба в очередной раз нарушила право заключенного Ю.Луценко на краткосрочные встречи.

В частности, как напомнила она, «в октябре послам США и ЕС было отказано во встрече с Луценко по надуманным причинам, поскольку власти не выгодно было разрешить заключенному оппозиционному лидеру встречаться с послами накануне парламентских выборов».

И.Луценко также сказала, что в тот же день, 23 октября, после недопуска послов США Джона Теффта и ЕС Яна Томбински Ю.Луценко требовал встречи с адвокатами, защитником, а также право осуществить телефонный звонок.

«После коварного отказа в знак протеста Луценко объявил голодовку, которая продолжалась два дня», - отметила жена экс-министра.

«Понимая резонанс, который в мире вызвала бы повторная голодовка заключенного политика, руководитель Черниговского управления пенитенциарной службы полковник Александр Доробалюк лично слезно уговаривал Луценко прекратить голодовку в обмен на соглашение о будущей встрече. Он дал слово офицера Юрию Луценко разрешить встречу с послами Теффтом и Томбински в ноябре в счет октябрьской квоты», - сказала И.Луценко и отметила: «Ноябрьскую встречу Луценко по соглашению должен был использовать по собственному усмотрению».

Сегодня в Менскую колонию на свидание с Ю.Луценко приехали В.Кличко, К.Куликов и журналист Сергей Рахманин, однако им было отказано во встрече из-за якобы исчерпанного лимита встреч в ноябре.

«Хотя заявления о встрече как со стороны Кличко, так и со стороны Луценко были оформлены и зарегистрированы своевременно. Слезное «слово офицера» также не было сдержано», - сказала И.Луценко и отметила: «Зная о визите политиков в Менскую колонию именно в этот день, неудивительным является сообщение о лимите встреч Луценко в ноябре».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Государственная пенитенциарная служба распространила разъяснение о том, что на следующее свидание Ю.Луценко имеет право не раньше 21 декабря.

В пенитенциарной службе отметили, что, согласно действующему законодательству, каждый осужденный к лишению свободы имеет право на краткосрочное свидание с близкими и другими лицами. Такие свидания предоставляются один раз в месяц.

При этом в ГПтСУ отметили, что «осужденный Ю.Луценко свое право на краткосрочное свидание за ноябрь с.г. использовал на встречу с главой Представительства Европейского Союза в Украине Я.Томбински и Послом США в Украине Джоном Ф.Теффтом 26 ноября».