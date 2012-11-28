Кличко с книгами не пустили к Луценко

«В Апелляционном суде, на прошлой неделе, после заседания мы договорились с Юрием, что я приеду к нему. Определили дату 28 октября. Я купил книг и поехал на Черниговщину. Но с Луценко так и не увиделся. Руководство колонии сообщило, что Луценко разрешена одна встреча в месяц и эту квоту, мол, выбрал посол Соединенных Штатов, который посетил Юрия два дня назад», - цитирует Кличко пресс-служба партии «УДАР».

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины разъяснила, что на следующее свидание осужденный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко имеет право не ранее 21 декабря нынешнего года. В пенитенциарной службе отметили, что, согласно действующему законодательству, каждый осужденный имеет право на краткосрочное свидание с близкими и другими лицами один раз в месяц. При этом в ДПТС отметили, что «осужденный Ю.Луценко свое право на краткосрочное свидание за ноябрь т.г. использовал на встречу с главой Представительства Европейского Союза в Украине Яном Томбинськи и Послом США в Украине Джоном Ф.Теффтом 26 ноября».

Однако, поскольку до начала следующего месяца осталось несколько дней, Кличко не теряет надежды в декабре таки попасть к Луценко и пообщаться с ним.