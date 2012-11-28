Главврач: До понедельника Тимошенко выведут из голодовки

Специалисты закончат выводить из голодовки экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, которая находится на лечении в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» (Харьков), до конца недели, сообщил главврач этой больницы Михаил Афанасьев.

Как сообщает ТСН, он отметил, что параллельно с выводом из голодовки идет лечение основного заболевания Тимошенко.

"Все идет нормально в полном соответствии с рекомендациями немецких врачей", - отметил Афанасьев.

Как сообщалось, 29 октября Юлия Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против фальсификации результатов выборов.

После общения с врачами клиники "Шарите" в четверг, 15 ноября, Тимошенко приняла решение прекратить голодовку и вечером того же дня выпила несколько глотков сока.

Экс-премьер также возобновила реабилитационные процедуры в ограниченном объеме.