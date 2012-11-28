МВД: По делу «караванского стрелка» проводится более 200 экспертиз

В частности, как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, следственные действия по уголовному делу по факту убийства трех охранников ТРЦ «Караван» и покушению на убийство еще одного продолжаются. В рамках расследования дела следователями назначены более 200 экспертиз, среди которых – судебно-медицинские, медико-криминалистические, молекулярно-генетические, баллистические, дактилоскопические и др.

В то же время в МВД отмечают, что, учитывая большой общественный резонанс этого дела, еще до момента завершения расследования возникают попытки подать информацию по этому поводу в искаженном виде или вырванной из контекста.

Что касается опознания в морге найденного тела Я.Мазурка, то Министерство внутренних дел Украины подчеркивает, что в соответствии с требованиями УПК Украины в редакции 1960 года, который действовал на тот момент, опознание трупа проводится его родственниками, близкими или лицами, которые были знакомы с умершим. В соответствии с этим положением опознание трупа, обнаруженного в одной из парковых зон г. Киева, было проведено при участии жены умершего Людмилы Мазурок, которая опознала своего мужа Я.Мазурка.

Вместе с тем опознание трупа Я.Мазурка при участии охранника ТРЦ «Караван», который выжил после этого происшествия, не проводилось, поскольку он не подпадает под ни одну из выше определенных категорий, отмечается в сообщении. С этим потерпевшим было проведено опознание нападавшего по фотоснимкам. Во время этого следственного действия указанный гражданин опознал Я.Мазурка как лицо, которое 26 сентября совершило убийство охранников и покушение на его убийство, заявили в МВД.

Согласно заключению молекулярно-генетической экспертизы, говорится в сообщении, проведенной по образцам крови матери Я.Мазурка, установлено, что она является его биологической матерью. «Генетические признаки Я.Мазурка были обнаружены на головном уборе и мешочке-гильзоприемнике, изъятых во время осмотра места происшествия в ТРЦ «Караван», а также на зубных щетках, трех кепках и рубашке, изъятых во время обыска по его местожительству», - отметили в министерстве.

В соответствии с заключением молекулярно-генетической экспертизы, проведенной по ботинкам, изъятым во время обыска по месту жительства Я.Мазурка, установлены генетические признаки следов крови человека, совпадающие с генетическими признаками, установленными в образце крови одного из убитых охранников ТРЦ «Караван», утверждают в МВД.

Также в соответствии с заключением дактилоскопической экспертизы, отпечатки пальцев рук Я.Мазурка идентичны следам пальцев рук, изъятых при осмотре места происшествия по факту убийства охранников ТРЦ «Караван», отмечается в сообщении.

В связи с этим в МВД заявили, что «откровенное искажение информации относительно этого инцидента, ее подача вырванной из контекста и публикация «жареных фактов» до завершения следствия по делу недопустимы».

Как сообщалось, в программе "Украинские сенсации" на телеканале 1+1 речь шла о том, что главный свидетель по делу о стрельбе в "Караване" Павел Феденков заявил правоохранителям, что погибший Я.Мазурок не стрелял в них.

Отмечалось, что П.Феденкова вызывали на опознание, однако труп Я.Мазурка ему не показали, показали лишь фото трупа из морга. И на этих фото П.Феденков стрелка не опознал.