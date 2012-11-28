Янукович в Катаре почувствовал себя пилотом «Формулы-1»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.Янукович ознакомился с историей создания Фонда, деятельность которого сегодня основана на трех главных направлениях: образование, научные исследования, вопросы развития общества.

По словам основателей Катарского парка науки и технологий, это первый подобный коммерческий проект в мире, территория которого составляет 15 миллионов квадратных метров.

Во время посещения парка В.Янукович осмотрел расположенный на его территории научный центр компании Williams Advanced Engineering. Президенту Украины, в частности, продемонстрировали автомобильные симуляторы, которые компания разрабатывает для гоночных и обычных автомобилей. Как рассказал представитель компании, подобные тренажеры используются для тренировки пилотов «Формулы-1», а теперь Williams Advanced Engineering хочет также использовать их для обычных водителей с целью совершенствования безопасности дорожного движения.

Президент осмотрел несколько моделей симуляторов. По приглашению работников центра В.Янукович сел за руль одного из них.

Глава государства также ознакомился с оборудованием Катарского Robotic Surgery Center, расположенного на территории парка.

Глава государства отметил, что Украине нужны проекты, подобные Катарскому парку науки и технологий.

«Такие современные технологические темы, безусловно, нужны Украине - мы имеем огромный научный, технический, технологический потенциал, образованных людей и кадры», - сказал глава государства.

По словам Президента, Катарский парк является удачным примером проектов будущего. В.Янукович отметил, что сегодня научные работники, работающие в центрах на территории парка, проводят целый ряд удачных экспериментов.

Глава государства в то же время добавил, что для того, чтобы их разработки были внедрены в серийное производство, нужны инвестиции, высококвалифицированные специалисты и время. «Но фактически это такой указатель будущего», - сказал Президент.

В пресс-службе Президента Украины отметили, что Катарский парк науки и технологий является свободной экономической зоной, где иностранные компании могут иметь стопроцентную собственность без уплаты налогов и пошлины. Здесь размещены представительства крупнейших международных университетов, что способствует налаживанию сотрудничества с ними компаний-арендаторов.

В парке созданы условия для работы международных технологических компаний, новых предприятий, работающих в научно-технологической сфере. Целевой является энергетика, экология, здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии.

В парке работают представительства 48 компаний. Среди них - крупнейшая европейская корпорация аэрокосмической промышленности EADS, нефтегазовые компании ExxonMobil, Shell, Total, американская многоотраслевая корпорация General Electric, компьютерная корпорация Microsoft, британский транснациональный энергетический и аэрокосмический концерн Rolls-Royce».