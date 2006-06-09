В Феодосии за установку флага РФ задержали российских журналистов

В Феодосии сегодня около 5 часов утра были задержаны два российских журналиста, которые пытались установить государственный флаг Российской Федерации на высотном здании военного санатория Министерства обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила ТРК ВМС Вооруженных Сил Украины "Бриз" со ссылкой на представитель командования украинских ВМС подполковника Владимира БОВУ, который все эти дни находится в Феодосии.

По словам В.БОВЫ, "сегодня около 5 часов утра на территории военного санатория Министерства обороны Украины в Феодосии военнослужащими военной службы правопорядка были задержаны граждане Российской Федерации, которые пытались установить российский флаг на высотном здании санатория. У двоих из них были удостоверения российских журналистов. Они были задержаны, наша служба правопорядка обратилась к сотрудникам милиции, чтобы передать задержанных им, но те позвонили по телефону своему руководству и сказали, что, мол, это ваша территория, и вы сами с ними разбирайтесь, то есть отказались их принимать". Поэтому, как сказал подполковник, "через три часа эти задержанные были отпущены".

По словам В.БОВЫ, у одного из задержанных было удостоверение газеты "Русская правда", а во второго - "Русский журнал".

Как также сообщил В.БОВА, сейчас вокруг порта и военного санатория продолжают стоять палатки пикетирующих, возле каждой из них по 5-10 человек, "и пока все спокойно, но где-то позже, как ожидается, снова начнутся митинги".

Напомним, что 27 мая жители Феодосии заблокировали порт, куда зашел американский корабль, который доставил спецтехнику и оборудование для усовершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Украины.