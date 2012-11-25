СМИ: В Крыму мэра довели до самоубийства

Как рассказала экс-омбудсмен Нина Карпачева сайту "Новости Крыма", именно здесь мэр поселка Малый Маяк находился после того, как неизвестные злоумышленники попытались поместить его в психиатрическую клинику в селе Строгоновка, где ему кололи какие-то непонятные препараты.

Как считает Карпачева, Малык не выдержал психологического давления.

"У него были хорошие врачи, они понимали, что у него серьезный нервный стресс. У него начался психоз. Просто мужчину доводили: его доводили до отставки, преследовали. Анализы были нормальные, но был нервный срыв, потому что человека загнали. Его сломала система", - заявила Карпачева.

Леонида Малика 15 ноября похитили неизвестные злоумышленники и поместили его в психиатрическую клинику № 5 села Строгоновка. Карпачева связывала похищение с давлением на него из-за должности. По ее словам, на место Малыка уже давно идет война.

Напомним, что в мае прокуратура задержала поселкового голову Малого Маяка (Большая Алушта) Леонида Малыка и его предшественника на этом посту Рубена Киселева за превышение служебных полномочий при выделении земли.

По решению суда Малыку и Киселеву была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В августе прокуратура отстранила от должности председателя Малого Маяка, но в октябре сельский совет Малого Маяка вернул должность отстраненному ранее Леониду Малыку.