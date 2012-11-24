Свободовец: люди не готовы отправить Януковича на досрочные выборы

Президент Виктор Янукович досидит до конца своей каденции, потому что люди еще не готовы отправить его на досрочные выборы.

Об этом рассказал кандидат в народные депутаты от ВО "Свобода" в скандальном 223-м округе Юрий Левченко в интервью Gazeta.ua.

Отвечая на вопрос, могут ли быть досрочные выборы президента, он отметил: "Конечно, они могут быть. Но я думаю, что Янукович таки досидит до 2015 года. Эти выборы показали, что люди пока не готовы заставить его пойти на досрочные".

"Да, люди выходили под некоторые округа, но в целом по всей стране такой активности не было. Можно обсуждать, кто в этом виноват - ситуация в целом или кто-то не так призывал, но это вещи субъективные. Факт остается фактом - не было общей революционной ситуации, которая была во время "оранжевой революции". Для того, чтобы Янукович пошел на досрочные выборы, нужно что-то такое, что было в 2004 году ", - считает Левченко.

Поэтому, по словам "свободовца", остается за два года сделать все возможное, чтобы не допустить того, чтобы у Януковича был шанс переизбраться на второй срок, или изменить Конституцию под себя.