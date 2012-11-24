Янукович о Голодоморе: это преступление навсегда изменило ход истории

Президент Украины Виктор Янукович считает долгом украинцев всегда нести в сердцах память о страшных событиях Голодомора.

Об этом говорится в Обращении Президента Украины в день памяти жертв Голодоморов.

«В эти дни исполняется восемьдесят лет, как на нашу землю пришла беда», - отметил В.Янукович.

«С 1932 по 1933 год в Украине и других странах бывшего Советского Союза продолжался Голодомор», - написано в обращении.

В.Янукович подчеркнул, что «это преступление навсегда изменило ход истории украинского народа». «Он стал одним из самых тяжких испытаний, выпавших на нашу долю. Голодомор не только физически уничтожал людей. Он должен был вызвать повиновение и страх. Десятилетиями нам запрещали даже вспоминать о тех страшных событиях», - подчеркнул Президент в обращении и отметил: «Но украинский народ проявил стойкость. Благодаря вере в свои силы, любви к Украине, исконному стремлению к свободе и независимости - мы выстояли».

Глава государства также отметил, что «сегодня маленький огонек свечи объединяет нас в молитве за души жертв Голодомора. Мы также вспоминаем тех, кто делился последним куском хлеба и спасал соотечественников от смерти».

«Наш долг - всегда нести в сердцах память о тех страшных событиях. Мы также должны сделать все для того, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем», - отмечается в Обращении Президента Украины.