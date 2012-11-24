«Свобода» и КУН провели акцию «Москва, покайся!»

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали Государственные флаги Украины и партийные знамена, а также плакаты «Москва, покайся за геноцид украинцев 1932-33 годов!», «Московские дипломаты, помните о Николае Лемике - не отрицайте Голодомор» и другие.

Выступая в ходе акции, лидер облорганизации ВО «Свобода» Павел Кириленко, избранный членом парламента 7-го созыва, сказал, что «поскольку Россия считает себя правопреемницей Советского Союза, значит должна также нести и ответственность за злодеяния прежнего режима. Поэтому мы требуем, чтобы Украина заставила Кремль признаться в том, что устроенный голодомор был геноцидом нашего народа».

В Обращении к руководству Генконсульства РФ в Одессе участники акции потребовали не только признания геноцида, но и проведения судебного процесса над коммунизмом.

Пикетчики скандировали «Слава Украине! Героям слава!», «Помни чужак, тут хозяин – украинец», «Дипломат – помни Лемыка» (Николай Лемык в октябре 1933 года застрелил эмиссара ОГПУ Андрея Майлова в знак мести за голод 1932-33 годов в Украине, в организации которого ОУН обвиняла советскую власть - УНИАН).

К участникам акции вышел вице-консул Артем Байкин, которому лидер облорганизации ВО «Свобода» П.Кириленко передал обращение представителей одесской общины.