Если Украину не принять в ЕС, то она разовьется в опасного монстра

Крупнейшая в Великобритании оппозиционная партия – Консервативная – однозначно поддерживает дальнейшее расширение ЕС и хочет видеть в этой организации Украину.

Об этом заявил в докладе в центре европейских исследований Open Europe министр иностранных дел „теневого Кабинета министров” Вильям ГЕЙГ.

Как сообщает “Немецкая волна”, выступая перед британскими бизнесменами, В.ГЕЙГ сказал, что привлечение в ЕС Украины, Турции и западно-балканских стран означало бы необратимость демократии, господства власти закона, рыночной трансформации и восприятия западных ценностей этими государствами. И наоборот: отказ ЕС предоставить им членство может направить народы этих стран в сторону популизма, крайнего национализма, усилить там проявление коррупции, преступности и антизападных настроений.

В.ГЕЙГ советует государствам ЕС помнить, что целью является не существование организации как такой, а продвижение определенных общих ценностей и получение общих преимуществ с помощью сотрудничества. По его мнению, блокирование дальнейшего расширения означало бы „измену настоящей европейской мечты”. В.ГЕЙГ отметил, что расширение ЕС доказало свою эффективность в обеспечении демократии и гражданских свобод в средиземноморских странах, а после падения Берлинской стены – также в государствах Центральной и Восточной Европы.