В Германии начинается Чемпионат мира по футболу
09:00, 09 июня 2006Политика
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Первый матч состоится в 18.00
Сегодня в Германии начинается Чемпионат мира по футболу.
Как сообщает “Немецкая волна”, после короткой церемонии открытия сегодня в Мюнхене в 18.00 состоится первый матч чемпионата - Германия будет играть против Коста Рики.
До последнего момента остается неизвестным, выйдет ли на поле капитан немецкой сборной Михаэль БАЛЛАК. Накануне федеральный тренер Юрген КЛИНСМАНН сообщил, что из-за травмы ноги М.БАЛЛАК вряд ли сможет принять участие в первой встрече. В то же время газета „Bild“ цитирует самого 29-летнего игрока, который заверяет, что чувствует себя прекрасно и готов выйти на поле.
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