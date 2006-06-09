Сегодня в Германии начинается Чемпионат мира по футболу.

Как сообщает “Немецкая волна”, после короткой церемонии открытия сегодня в Мюнхене в 18.00 состоится первый матч чемпионата - Германия будет играть против Коста Рики.

До последнего момента остается неизвестным, выйдет ли на поле капитан немецкой сборной Михаэль БАЛЛАК. Накануне федеральный тренер Юрген КЛИНСМАНН сообщил, что из-за травмы ноги М.БАЛЛАК вряд ли сможет принять участие в первой встрече. В то же время газета „Bild“ цитирует самого 29-летнего игрока, который заверяет, что чувствует себя прекрасно и готов выйти на поле.