Жена Луценко подтвердила, что его поместили в Лукьяновское СИЗО

Об этом УНИАН сообщила жена экс-министра, которая одновременно выступает как его защитник, Ирина Луценко. Она сослалась на информацию конвоя.

«Его повезли ночевать в СИЗО», - сказала И.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года приговором Печерского районного суда Киева Ю.Луценко был осужден до 2 лет ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденком во время расследования дела об отравлении кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менский исправительной колонии № 91 (Черниговская область). Сегодня его доставили в Апелляционный суд Киева.

Вечером суд до завтра объявил перерыв в заседании по рассмотрению жалобы Ю.Луценко на приговор по делу о незаконной слежке.