Адвокат думает, что Луценко переночует в Лукьяновском СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил журналистам после сегодняшнего заседания Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобы экс-министра на приговор по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

«Я думаю, он будет в следственном изоляторе, поскольку завтра судебный процесс будет продолжен, а везти его в колонию и назад - это слишком далеко», - сказал А.Баганец.

Комментируя течение судебного заседания, адвокат отметил, что суд, по существу, не рассматривал жалобы. «Хотя я считаю, что наша жалоба убедительная», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года приговором Печерского районного суда Киева Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии № 91 (Черниговская область). Сегодня его доставили в Апелляционный суд Киева.